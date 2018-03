Northug gjør comeback søndag

Svindal på pallen – tysker jublet for seier i Kvitfjell: – Overraskende

Legges de historiske studiene på Kalvskinnet, blir gevinsten stor for byen

Ranheim henter inn dampveivals for å fikse banen timer før seriestarten

Sundby kan bli den første på over 50 år til å vinne tre strake

Pallen glapp for Schmid etter sluttoppgjør

- Det handler om å overleve i et konfliktfylt samfunn

Japansk seier i Holmenkollen: Pallen glapp for Schmid etter spurtoppgjør

Svindal på pallen – tysker jublet for seier i Kvitfjell: – Overraskende

Sjur Røthe med fjerdeplass i comebacket: – Ein siger for min del

Saken oppdateres.

Ifølge langrenn.com skal Petter Northug gå det 42 kilometer lange Engadin skimaraton i Sveits i morgen. Han meldte seg klar til løpet på kort varsel etter en lang pause fra konkurranser.

I løpet vil han gå mot mange gode skiløpere, som Roman Furger, Ilia Tsjernosov, Anders Gløersen og Remo Fischer.

Skimaratonen arrangeres hvert år, og er et ganske flatt løp. Alt er dermed duket for massespurt. Flere tusen løpere deltar i løpet hvert år.

Stort sett er det sveitsiske vinnere, men landslagssjef Tor Arne Hetland har vunnet to ganger, i 2008 og i 1999. Anita Moen vant på kvinnesiden i 1997.

Petter Northug planlegger også å delta i NM del to i Alta i starten av april. Der vil han trolig gå lagsprinten sammen med lillebror Even for Strindheim.

Trener Stig Rune Kveen sier til NRK at Northug føler seg frisk og rask, og at han har trent bra i det siste. Han utelukker heller ikke at han stiller opp på flere distanser i Alta.