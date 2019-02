Northug feller nådeløs dom over landslagstrenerne

Saken oppdateres.

SEEFELD/OSLO: Da laguttaket var klart, sperret mange opp øynene. Var det riktig å sette Therese Johaug på siste etappe?

Da VM-stafetten skulle avgjøres, hentet Johaug 20 sekunder på Sveriges ankerkvinne Stina Nilsson. Men Nilsson avgjorde stafetten inne på stadion.

Da kom kritikken mot landslagsledelsen – blant annet fra 13 ganger verdensmester Petter Northug.

– Hvorfor skal vi ikke bruke Therese på en etappe der vi kan få et forsprang? Det er taktisk bom på laguttaket. Johaug på en tredjeetappe, som kan gå ut i tet med mer ro, tror jeg kan gjøre mye mer enn når hun må jage bak som hun måtte nå, sier Northug til TV 2 – som han jobber for under mesterskapet.

Trenerens forklaring

Northug legger også til at det er «bedre å bli nummer tolv enn nummer to» i en mesterskapsstafett.

Etter fire strake VM var Norges gullrekke brutt. I kjølvannet av stafetten flokket journalistene seg rundt landslagsledelsen.

«Alle» ville vite hvordan trener Ole Morten Iversen evaluerte uttaket – med sølvfasiten i hånd.

– Vi hadde flere ulike alternativ, sier Iversen i intervjusonen.

– Til slutt valgte vi dette, og det står jeg for. Jeg angrer ikke. Det er dette som gagner laget best, og det står jeg for. I dag var bare de fire svenskene litt bedre enn vi fryktet og ventet, legger han til.

– Johaug virket ikke helt overbevist om at det var en god idé at hun skulle gå ankeretappen.....

– Men hadde du spurt de ti norske landslagsjentene om hvem som ville gå mot Nilsson på ankeretappen, tror du at du hadde fått opp mange hender? spør Iversen retorisk.

Fikk du med deg at Kowalczyk refses av sine egne? – Hun dreper kjærligheten min til sporten

– Vi bør gi honnør til trenerne

Ingvild Flugstad Østberg har gått sisteetappen for Norge i verdenscupen denne sesongen. Denne gangen falt valget på Johaug – den foreløpige VM-dronningen.

– Det er en tøff oppgave å gå ut sist for Norge. Jeg synes jeg har taklet det bra når jeg har gjort det, og det synes jeg Therese gjorde i dag også, sier Østberg, som understreker at uttaket var riktig.

I svenske medier blir det norske laguttaket fremstilt som et feilgrep. Men hele det norske apparatet her i Seefeld sto på sitt og forsvarte uttaket.

Rett etter målgang ble assistenttrener Geir Endre Rogn spurt om hvorfor Johaug gikk siste etappe.

– Det var på grunn av forholdene. Vi tenkte det kom til å bli veldig tungt å gå, og da tenkte vi at hun kunne avgjøre før oppløpet. Med fasit i hånd ble det feil, men samtidig var det veldig nær, sier Rogn.

Planen var at Johaug skulle parkere Nilsson på den siste etappen. Men Astrid Uhrenholdt Jacobsen tapte 18,8 sekunder på tredjeetappen. Dermed ble Johaugs oppgave vanskelig.

– Det er veldig lett å si at vi burde disponert annerledes, sier Uhrenholdt Jacobsen.

– Men jeg synes vi heller skal gi honnør til trenerne. De turte å tenke annerledes. Vi klarte å forutse hvordan svenskene skulle disponere sitt lag, og har satt opp en oppstilling som skulle nøytralisere dem. Men det vi ikke kan kontrollere, er at både Stina og Charlotte overpresterer i dag, fortsetter hun.