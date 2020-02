Northug gjorde NM-comeback: – Oppsiktsvekkende bra

Influensere reklamerer for dem. Norske firmaer tjener millioner på dem. Men virker skjønnhetspillene?

Saken oppdateres.

KONNERUD/OSLO: Northug var det store samtaleemne før NM-stafetten søndag. På en uvant førsteetappe gjorde han sine saker relativt greit, selv om sekundene rant på mot slutten av etappen.

Han vekslet som nummer 17, 42 sekunder bak Hommelvik med Jan Thomas Jensen på den første etappen.

– Nei, det var lett. Det kostet ingenting å være med, og jeg hadde mye mer å gå på. Jeg burde å slipt opp på treningen tidligere, for da hadde jeg kanskje vært med foran. Men det er greit å la bredden få slippe til nå som det er stafett, sa en spøkefull Northug i intervjusonen.

– Ga det mersmak? spurte TV 2s reporter.

– Jeg har vunnet alt, så hvorfor skal det gi mersmak? Det handler om å gi tilbake til langrennssporten. Annetlaget fikk et bra utgangspunkt, så sånn sett fikk jeg gjort jobben.

At han i det hele tatt skulle stille til start på stafetten ble bestemt i løpet av helgen.

– Jeg tror det ble bestemt 45 timer før start, så da hadde jeg 44 timer å forberede meg på, sa Northug.

Tapte mot slutten

Northug tapte en del sekunder mot slutten, men gikk i mål med æren i behold.

– Den kostet litt den starten til Northug, sa Torgeir Bjørn fra NRKs kommentatorboks.

For Northug prøvde å henge med teten fra start, men da nevnte Jensen sprengte feltet, slet Northug og flere andre lag å henge med.

Han tapte likevel mindre enn det mange hadde forventet og passerte lag underveis på etappen.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende bra jeg, sa Jann Post, da Northug passerte rundt 20 sekunder bak teten etter seks kilometer.

Lyn var overlegne

Vant gjorde storfavoritten Lyn, med Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger på de to siste etappene.

De to landslagsløperne var overlegne og vant 30 sekunder foran Lillehammer og Åsen på de to neste plassene.

Holund ga Krüger et perfekt utgangspunkt før den siste etappen, etter at Johan Tjelle hadde hengt bra med på den første.

– Det er klart når det ikke er mesterskap, så er kanskje NM-stafetten det største. Så det er gøy å dra hjem seieren og gjøre de som har fått oss opp og frem stolte, sa Holund til NRK etter seieren.

Kjente takter før start

Alle favorittene stilte med sine beste løpere på enten andre eller tredje etappe. Det gjorde at Northug ikke hadde veldig mange erfarne løpere rundt seg ut fra start.

– Formen er vel ok. Marcialonga var ikke akkurat så oppsiktsvekkende. Jeg skremte vel ikke noen der nede, sa Northug til NRK før start.

I tillegg til Northug, var Simen Østensen og Eirik Brandsdal de mest kjente navnene på den første etappen.

Den tidligere skikongen var seg selv lik da han ble intervjuet av NRK i startområdet.

– Jeg må vel prøve å sprenge feltet da. Sørge for at annetlaget får en bra luke. Jeg tror det er muligheten for å vinne. Jeg ser ikke så mange meriterte løpere på denne førsteetappen heller, så jeg bør med erfaring klare å veksle først.