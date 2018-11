Northug gir seg selv tre uker: – Går jeg ikke fort da, er det slutt

To uker igjen av trenerjakten: Bekrefter at Coolen fortsatt er på lista

BEITOSTØLEN/OSLO: Det ble en vanskelig sesongåpning på Beitostølen for Petter Northug.

På fredag så det først ut til at han endte på 20. plass på 15-kilometeren, men istedenfor ble han diskvalifisert.

Dagen etter klarte han ikke å komme seg videre fra prologen i sprint, øvelsen som trolig er hans beste mulighet til å bli tatt ut til vinterens VM i Seefeld.

Norges største skistjerne har tidligere åpnet for at karrieren kan være over før jul, dersom kroppen ikke gir han svarene han vil ha.

Nå forteller han at det er satt en frist for når han må begynne å prestere bedre.

– Hvis det ikke gås fort på ski fra midten av desember, så er det slutt. Da er kvaliken over, så gjenstår det å se om det blir noe mesterskap. Skandinavisk cup i midten av desember er siste frist, sa Northug etter sprintprologen på Beitostølen.

Det arrangeres skandinavisk cup 14.–16. desember i Østersund. Den helgen er Northugs egen frist.

– Du gir deg selv tre uker?

– Ja, tre uker. Da vet jeg mer om hva som skjer.

Viktig test

Neste stopp for Northug blir norgescup på Gålå neste helg.

Noen dager etterpå skal han gjennom en test på tredemølle. Den må han få godkjent for å bli klarert til å gå i verdenscupen.

– Jeg må vise en bra test. Da er det eksamen før jul. Jeg føler meg litt som en student fremover. Stryker jeg på den, må jeg se om jeg gidder å sette meg på skolebenken igjen, sa Northug, før han la til:

– Jeg må gjøre det mye bedre enn jeg gjorde på den testen jeg hadde for 10 dager siden. Er ikke den bedre, så er det god natt og legge seg i hi.

Håper å trappe opp treningen

Northugs tid på fredagens 15 kilometer var drøye to minutter dårligere enn de beste. Han la ikke skjul på hvor svakt han mente det var.

– Er du to minutter bak her bør du holde på med noe annet. Det var et spesielt føre, og jeg vet at jeg er i dårlig form, men to minutter er så mye at du bør se etter andre muligheter.

På søndag reiser Northug hjem for å trene før rennet på Gålå. 32-åringen har hatt flere treningsavbrudd under sesongoppkjøringen grunnet sykdom. Han har dermed en stor jobb foran seg treningsmessig.

– Jeg skal trene litt på barmark og ski, på ei mengde jeg håper å kunne tåle for å gå konkurranser igjen. Jeg håper å kunne trappe opp.

– Er du mer eller mindre optimist etter denne helga?

– Nei, jeg er vel sånn som jeg var før helgen. Jeg vet at det fungerer greit når jeg trener og tar i. Men det er en lang vei til god form.

– Er du motivert for å gjøre den jobben som skal til?

– Ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan. Men jeg er veldig avhengig av at det skal fungere i konkurranser og på trening for at motivasjonen skal være der. Hvis du ikke får konkurrere, og ikke får trent, så får man ikke gjort noe med det.