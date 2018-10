Northug innrømmer at han er på etterskudd: – Jeg stresser ikke

Saken oppdateres.

Langrennsherrene befinner seg for øyeblikket på samling i Molde. Tirsdag holdt Petter Northug pressekonferanse.

Langrennsstjernen har slitt med sykdom i sesongoppkjøringen. Han følte seg sliten og kunne ikke trene etter et opphold i Spania, noe som førte til at han blant annet måtte melde forfall til Blinkfestivalen i begynnelsen av august. Han var endelig i full trening igjen drøye tre uker etterpå.

Han var klar på at han helst skulle vært i bedre form.

– Den psykiske formen er veldig bra, men den fysiske skulle helst vært litt bedre. Jeg håper jeg kan være i ok form til sesongstart. Du mister litt av grunnlaget når du er syk over tid, sa Northug.

Stresser ikke

32-åringen er tilbake på landslaget denne sesongen, etter å ha stått utenfor siden 2013. Målet er å komme til verdenstoppen etter to magre sesonger.

Han var ikke å finne i den norske troppen til OL i Pyeongchang. Sykdomsperioden i sesongoppkjøringen var lite gunstig med tanke på å komme i form, slik at han blir tatt ut til Seefeld-VM i februar.

– Det er tøft å komme på det norske laget og det er viktig å gå fort før jul. Jeg tror ikke jeg er kapabel til det, sa Northug.

Han var likevel klar på at han ikke er stresset.

– Det skulle vært 20 uker (til sesongstart i Ruka, jou.anm.) for min del. Jeg kommer ikke til å stresse med de første rennene – jeg vil bruke november og desember som gode treningsmåneder.

Gode rutiner og hurtig klesskift etter trening i vått vær skal sørge for at Northug unngår flere sykdomsperioder. At han unngår mer sykdom er en forutsetning for at sesongen blir vellykket.

– Jeg stiller stiller høyest krav til meg selv. Jeg skal gjøre mitt ytterste så lenge kroppen spiller på lag.

Trives på landslaget

Skistjernen kunne fortelle at han trives med å være en del av landslaget igjen.

– Det er et veldig offensivt lag fullt av kvaliteter, ikke minst Johannes Høsflot Klæbo. Det er motiverende å matche seg mot dem, selv om man får juling.

Et godt lag har ført til at Northug er langt fra selskreven i en tropp til et mesterskap. Mosvik-ekspressen uttrykte håp om å kunne delta i både spint- og distanserenn i Seefeld.

– Jeg håper å kjempe om både sprint, tremil og femmil. Lagsprint blir en bonus om det går bra i sprint.

– Om formen er god, er døren veldig åpen for å gå sprint og ikke minst stafett, fleipet Northug.