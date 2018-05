Northug måtte droppe flere avtaler etter landslagscomebacket. Nå har han signert en ny millionavtale

Brattvåg-treneren spilte mot Juventus for RBK. Nå vil han bruke et rent «Eggen-våpen» mot Bruttern

Saken oppdateres.

Petter Northug ble i midten av april tatt ut på landslaget, og selv om utøveravtalen med Skiforbundet ikke er signert ennå, er det ingenting som tyder på at skistjernen ikke blir lagkamerat med Johannes Høsflot Klæbo neste år.

Returen til landslaget har betydd at Northug måtte gi opp to av sine mangeårige sponsorer.

Coop-avtalen han hadde i flere år kunne ikke forlenges, og avtalen han hadde med Red Bull var heller ikke mulig å ta med seg inn i landslagsvarmen på grunn av Skiforbundets sponsoravtaler.

Northugs nest største avtale

Fredag ble det likevel kjent at Northug har signert sin første avtale etter han ble landslagsutøver igjen.

Han har lenge hatt en avtale med Riis Bilglass, men nå skal han utvide samarbeidet med firmaet.

– Vi har utvidet den avtalen vi signerte i fjor. Det er på deres initiativ, så det må bety at de er fornøyd. Vi trives godt sammen med dem, så skal vi se om vi klarer å gjøre noe kleint, eller ikke kleint sammen med dem fremover, sier manager Are Langås til Adresseavisen, og viser tiI reklamefilm hvor både Petter Northug og pappa John Northug deltok.

Riis Bilglass er landets største aktør innen bransjen sin, og har over 100 avdelinger over hele landet.

Langås vil ikke kommentere hvor mye avtalen er verdt, men sier at det er Northugs nest største avtale i karrièren. Det betyr at det er et millionbeløp som Northug nå kan håve inn.

– At de har troen på meg og utvider samarbeidet betraktelig gir meg en skikkelig energiboost. Vi er enige om at vi sammen skal gå for gull til vinteren. Også har jeg allerede avtalt med fattern at han stiller på en ny reklamefilm, så han går nå bare rundt og drømmer om å vinne «Gullfisken» for årets reklamefilm, sier hovedpersonen Petter Northug selv.

Konsernsjefen i selskapet legger ikke skjul på at han er glad for den nye avtalen.

– For oss er Petter fortsatt verdens beste langrennsløper, og vi ønsker å følge ham tett på veien tilbake til langrennstoppen og mot en ny VM-suksess til vinteren, sier Frithjof Riis til VG.

Northug ble tatt ut på sprintlandslaget i april, og blir dermed lagkamerat med blant annet Finn Hågen Krogh og Johannes Høsflot Klæbo.

Vraket Coop

Det så lenge ut til at Coop ble landslagets hovedsponsor, og dermed kunne dagligvareselskapet fortsette å være Northugs private hovedsponsor. Men i midten av april vraket Norges Skiforbund avtalen, og valgte heller å signere en ny avtale med Norgesgruppen.

Dermed ble Northug tvunget til å forlate Coop, siden Norgesgruppen har bransjeeksklusivitet.