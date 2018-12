Northug-planen holder: Dette blir trolig neste renn

Jule-Quiz for de yngste

Neste helg går han sannsynligvis i Sverige. Det skjer samtidig som stjernene starter i verdenscupen som arrangeres i Davos (Sveits).

– Han er i Trondheim og trener etter den planen vi har. Det går bra, og planen står ved lag og er at dette skal ende i at han går skandinavisk cup i Östersund neste helg, sier landslagets sprinttrener Arild Monsen til NTB.

Han merker en voldsom pågang fra mediene rundt status på Northug.

– Det har aldri vært noe av i nærheten av dette omkring en utøver så lenge jeg har vært med, sier Monsen.

– Ingen nye sykedager for ham i det siste?

– Nei, han er berget gjennom og kjører også litt hardtrening.

Tungt

Northug har ikke vært i nærheten av god form de siste par sesongene. Han gikk norgescup på Gålå for halvannen uke siden. Der ble han nummer to i sprinten.

Neste renn utenlands for Northug blir den skandinaviske cupen i Östersund om snaut halvannen uke. Skal han rekke vinterens store fest, VM i Seefeld, må han komme i slag om ikke så lenge.

– Per dags dato er jeg langt unna å ta meg videre fra en prolog i verdenscup. Jeg ser ikke noe poeng i det, så da er det veldig liten vits å gå der, sa Northug etter Gålå-sprinten.

