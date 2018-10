Northug sliter, men dette imponerer treneren

Ventet på at fisken skulle bite på. Så dro de opp en noe uvanlig skapning

Bygningsrådet sier ja til at Obs Bygg får flytte

Faren hadde tanker om å skade barn - dømt for å ha brukket låret til babyen sin

Dansk avis: – Aktuell for RBK-jobben

To biler kolliderte i Jonsvannsveien - stakk fra bilen

Over 16 000 billetter solgt til «Nøtteknekkeren»

Jansrud står over verdenscupåpningen

Storspilte da Oilers tok kruttsterk seier: – Vi har kommet for å bli i toppen

Politiet vil be om rask utlevering av Makaveli Lindén

Saken oppdateres.

VAL SENALES: «Omgangssyke.» «Isolert på rommet.» «Flyttet fra løperhotellet». Det går ikke på skinner for Petter Northug. Nok en gang er det helsetrøbbel for Norges mest omtalte og omstridte langrennsløper.

Den meritterte langrennsløperen er på plass i Val Senales for siste høydesamling før sesongstart. Men han måtte flytte ut av rommet han delte med Finn Hågen Krogh på Hotel Gerstgras i Val Senales. Ett døgn senere ble han flyttet fra løperhotellet.

LEST DENNE? Tror de kan ha funnet årsaken til Northugs sykdom

Nå er han på bedringens vei, men det har vært flere treningsavbrekk før sesongåpningen på Beitostølen som er bare drøye tre uker unna.

Tvilen kommer snikende

På breen hvor langrennsløpere fra hele Europa for tiden trener, har han ikke vært å se de siste dagene. Derfor er det mange nå som stiller seg spørsmål om Petter Northug vil være i stand til å komme tilbake blant de beste etter to sesonger som har vært ødelagt av overtrening og sykdom. I tillegg til en sesongoppkjøring som har vært preget av alt annet enn kontinuitet i jobben.

En som ikke er fullt så bekymret, er Arild Monsen. Det er 56-åringen fra Molde som har fått treneransvaret for Petter Northug etter at trønderen i fem år har stått utenfor landslaget.

PAPPA NORTHUG TROR SYKDOMMEN KAN SLÅ POSITIVT UT: Bruker forrige VM-triumf som eksempel.

– Vi har testet ham flere ganger, blant annet dagen før han ble syk her i Val Senales. Og han gjorde en god test, skjønner du. Det så veldig greit ut, sier Monsen.

Det er én av grunnene til at han ikke trykker på den røde alarmknappen. Monsen har latt seg imponere av flere ting rundt Northug, til tross for at han har gått glipp av ukevis med trening.

Langt avbrekk

Etter at Northug dro på privat høydesamling på Tenerife i sommer, ble han syk for første gang. Dermed røk flere samlinger med landslaget. Han fikk heller ikke vært med på en planlagt høydetrening i månedsskiftet august/september. Men utover i september var han på plass i Molde på samling sammen med resten av de norske herreløperne.

Og da fikk Arild Monsen se ting som gjør ham til en større optimist enn mange norske langrennseksperter, og dem er det flere millioner av. Monsen er imponert.

– Til å være en mann på 32 år, har han fortsatt en vanvittig hurtighet. Jeg har aldri opplevd tidligere at noen som har holdt på med langrenn i så mange år, har klart å beholde hurtigheten fra unge år, sier Monsen.

Sprint er håpet

Heller ikke lagkamerat og romkompis Finn Hågen Krogh er villig til å avskrive mannen som en gang var norsk medaljegarantist i mesterskap.

– Han er en rutinert løper. Han vet hvordan han skal takle dette. Men det har vært mange avbrekk nå, og denne sykdommen var kanskje mer kritisk for Petter enn for de andre som er blitt syke her.

Krogh tror som trener Arild Monsen, at det er på sprint Northug kan gjøre det dersom det skulle bli seiere til vinteren.

– Han har nok ikke den kapasiteten som løpere som Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund. Men som sprinter tror jeg han har gode muligheter, sier Krogh.

– Petter Northug er ikke sjanseløs til vinteren. Men det er nok i sprintrenn at han er nærmest suksess, sier Monsen.

Noe har det kostet å få såpass lange avbrekk fra treningen som han har hatt. Han har ikke det grunnlaget som mange av verdens beste langrennsløpere.

FÅTT MED DEG DENNE? Johaug grugleder seg til sesongstart: – Jeg er forberedt på hets

Må få gløden tilbake

NRKs mangeårige langrennsekspert, Torgeir Bjørn, vil heller ikke avskrive 32-åringen fra Mosvik.

– Han har fått noen smeller underveis, og han har et tynnere treningsgrunnlag enn de fleste lagkameratene. Men Petter er Petter. Du vet aldri helt hva han kan stelle i stand, sier Bjørn til Aftenposten.

Han tror ikke det handler så mye om kropp som det handler om det som skjer mellom ørene.

– Den største kampen for Peter ligger nok i hans hode. Dersom han klarer etablere den sulten, gløden og viljen som han har hatt tidligere, så kan dette gå veien, sier NRK-eksperten.

Han er enig med trener Arild Monsen i at det er i sprintrenn han har gode muligheter.

– Men en fellesstart på distanse med lav fart og lett føre kan fort vinnes av Petter Northug. Jeg tror han fortsatt har avslutteregenskaper som få andre har. Det er kanskje ingen som kan gå så riktig teknisk på ski selv om de er dødssliten enn nettopp Northug.

Tause-Petter

Nå skulle vi gjerne hatt noen ord fra mannen selv.

Men Petter Northug satt tirsdag isolert på et rom på Hotel Gerstgras mens tre andre sprintere og trener Monsen tok seg av snakkingen.

– Han er tilbake i trening i morgen. En slik magesjau i et par-tre dager trenger ikke å bety så mye. Men det tapper energi.