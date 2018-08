Northug dropper både Toppidrettsveka og høydeopphold

Her er guiden for å overleve en ettermiddag på Ikea

Saken oppdateres.

Petter Northug har følt seg sliten i kjølvannet av et treningsopphold i Spania tidligere i sommer, og valgte å stå over Blink-festivalen i Sandnes.

Også sist ukes landslagssamling i Steinkjer gikk uten medaljegrossisten.

Med tanke på Northugs variable form, var sprintlandslagstrener Arild Monsen søndag i møte med Petter Northug i Trondheim.

Her ble det bestemt at Northug ikke deltar under Toppidrettsveka på Nordmøre og i Trøndelag kommende uke.

– Det har skjedd positive ting med kroppen til Petter Northug de siste dagene, sier landslagstrener Monsen i en pressemelding.

– Jeg har møtt Petter i dag, og sammen har vi lagt følgende plan: Deltagelse i Toppidrettsveka kommende uke, med fire konkurranser, blir dessverre for tidlig. Dette har vi tatt en felles beslutning på, sier Monsen.

Dropper også høydesamling

Fremover var planen å reise til høyden i slutten av august, men dette kommer ikke 32-åringen til å gjøre.

– Petter deltar i stedet på samlingene med sprintlaget i Torsby 23. - 29. august samt på Lillehammer 10. - 15. september. Petter er glad for at han er tilbake, han er optimistisk og ser lyst på at han ikke har hatt sykdom i kroppen. Vi skal nå få gjort et godt og grundig treningsarbeid fremover, sier Arild Monsen.

– Vist seg å være dramatisk

Tidligere søndag uttalte Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli følgende om usikkerheten rundt Northug:

– For tredje år på rad ser Petter Northug nå ut til å ha problemer i sesongoppkjøringen. Hva disse består i og omfanget vet vi ikke, litt slik det har vært også de to foregående årene. Da har det vist seg å være dramatisk, sa Løfaldli.

– Spørsmålet er om Northug har kjørt kroppen så hardt over så mange år at han har problemer med å restituere. Om det er tilfelle nå og dette drar ut i tid, er det dramatisk. Måten Arild Monsen håndterer dette på blir helt avgjørende. Northug har bommet to år på rad. Monsens fremste utfordring i år er å få Northug tilbake. Ryker også Toppidrettsveka vil spekulasjonene rundt Northug eskalere, sa Adressa-kommentatoren.

Følt seg sliten

Northug er tilbake på sprintlandslaget etter å ha brutt med landslaget etter VM i Val di Fiemme i 2013. Siden har han satset på egen hånd med sitt eget team, før han før denne sesongen gjorde comeback.

Northug har to tunge sesonger bak seg. Begge ganger fikk han problemer etter høydeopphold i sesongoppkjøringen.