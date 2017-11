Northug trekker seg fra sesongstarten

Saken oppdateres.

BRUKSVALLARNA: Dette bekrefter Northugs manager Are Sørum Langås til Adresseavisen lørdag formiddag.

– Jeg har forstått det slik at han har hatt ei god treningsuke, fått testet bra med ski og prioriterer neste helg, sier manageren, som selv ikke er til stede i Sverige.

Northug var det klart største trekkplasteret til lørdagens sesongåpning i Bruksvallarna.

Det var Northugs egen tv-kanal tvsporten.no som først meldte om den overraskende exiten.

Northugs trener Stig Rune Kveen er på plass i Bruksvallarna sammen med et stort støtteapparat. Han avviser at det ligger noe dramatikk bak skistjernens valg.

– Han ønsker å stå over og spare seg til den norske sesongåpningen på Beitostølen neste helg. Det er ikke mer dramatisk enn det, sier Kveen til Adresseavisen.

Bestemt under kveldsmaten

Han forteller at Northug og teamet hans begynte å diskutere saken under kveldsmaten fredag.

– Han har fått trent bra denne uken, han har gått på ski i Bruksvallarna og gjennomført et par intervalløkter. For å være sikker på at han skal gå fort på Beitostølen, ønsket vi dette, for å være på den sikre siden, sier Kveen.

Mer enn noen gang er det viktig for Northug å prestere under den norske sesongåpningen. 31-åringen må vise styrke på Beitostølen for å komme med i den norske troppen under verdenscupåpningen i Kuusamo.

Northugs lagkamerat Chris Jespersen blir dermed største favoritt på dagens 15-kilometer i Sverige.

– Det var Petter selv som tok opp dette, og vi ble enige sammen. Det har vært ei god uke og vi har testet mye ski, sier Kveen til Adresseavisen.

Har reist til Norge

Northug har allerede reist tilbake til Norge. Dagen i dag skal bli en ren hviledag for ham.

Kveen sier teamet ikke kan ta hensyn til arrangøren, publikum og konkurrenter som har sett frem til å følge og kjempe mot Northug i dag.

– Dette er minuset når det blir offentliggjort tidlig at Petter skal delta i en konkurranse, enten det er skirenn eller et terrengløp. Slik er det bare når han har Petter Northugs navn. Det viktigste for oss er at han har vært i Bruksvallarna, trent godt og gjort en god jobb når det gjelder skitesting. Han kan ikke stille opp hvis det ikke er hensiktsmessig med tanke på Beitostølen.

NRK-kommentator er ikke overrasket

NRK-kommentatoren Jann Post sier det er vanskelig å spekulere rundt årsaken til Northugs hjemreise. Post tror det hele kan skyldes at Northug rett og slett allerede er tilfreds med gjennomkjøringen han har fått i Bruksvallarna.

Den erfarne NRK-profilen er ikke overrasket over Northugs beslutning.

– Det er ikke første gangen han ombestemmer seg like før et skirenn. Jeg regnet det som 50/50 om han kom til å gå. Det er ikke så overraskende, sier Post.

– Spesielt viktig i år

Jann Post forklarer hvorfor Beitostølen-rennene neste helg potensielt kan bli sesongdefinerende. Årsaken er verdenscuphelgene i Kuusamo (24.-26. november) og Lillehammer (2.-3. desember).

– Det er spesielt viktig i år, siden Northug ikke er forhåndskvalifisert til verdenscuplaget.

Han er en av 15-16-17 løpere som kjemper om å få gå i Kuusamo, og kanskje aller viktigst: I Lillehammer, sier Post, før han forklarer videre:

– I år kommer nok distanselagene til OL å bli tatt ut ganske tidlig, trolig tidlig januar 2018. Det gjelder å henge med fra start.

– De som ikke får gå verdenscup senest på Lillehammer, får en vanskelig vei til OL. Derfor har ikke Northug planer om å bli nummer 74 på Beitostølen.