Northugs jakt på formen fortsetter: Kjøpte rulleskimølle til flere hundre tusen kroner

Saken oppdateres.

Torsdag skal Petter Northug gå lagsprint i NM i Alta, sammen med broren Even.

Northug vant det 42 kilometer lange Flyktningrennet mellom Lierne og Gäddede for snart to uker siden, men har ellers hatt en tung sesong og fikk som kjent ikke være med til OL i Pyeongchang i februar.

Skistjernen bør ha bedre forutsetninger for å jakte toppformen frem mot neste sesong etter sitt siste innkjøp.

Nå har han gått til anskaffelse av en rulleskimølle til hjemmet sitt på Byåsen i Trondheim. Den ser ikke ut til å være av det billige slaget.

Svenskprodusert mølle

Et bilde på skiessets egen Instagram-story, avslører at møllen er produsert av svenske Rodby.

Selv om det er uvisst nøyaktig hvilken modell Northugs mølle er, ligger prisene på rundt 200 000 svenske kroner på produsentenes hjemmeside.

Skistjernen har foreløpig ikke uttalt seg om hva han ønsker å gjøre til neste sesong, men onsdag kom nyheten om at han har vært i samtaler med landslagssjef Vidar Løfshus.

– Jeg har en dialog med Petter om satsing mot neste sesong, skrev Løfshus i en SMS til Adresseavisen.

– Gode resultater gjør godt for psyken

Landslagstrener Tor Arne Hetland fortalte Adresseavisen at han gledet seg over Northugs gryende form.

– Det var kjempegledelig å se at han gikk bra på Sandfjellrennet og Flyktningerennet. Han banket Didrik Tønseth som har hatt en god sesong, sa Hetland.

Han mener at forrige måneds seier var viktig for Northug av mer enn fysiske grunner.

– At Petter går skirenn er viktig, og at han får noen gode resultat gjør godt for psyken.