«Northugs ledere risikerer å gå på en ny Torino-smell»

OBERSTDORF: Skistjernens kamp for å komme til OL er i ferd med å nærme seg et merkelig psykologisk drama, et spill der partene prater via mellommenn og nesten aldri er til stede på samme arena.

Petter Northug, som fyller 32 år kommende lørdag, skulle naturligvis ha vært i gang med å gå skirenn for mange uker siden. Han skulle for lengst ha bekreftet den formen landslagsledelsen krever for å gi ham OL-billett, slik at han nå uten press kunne ha gjennomført Tour de Ski, for deretter å dra til høyden og finne OL-formen.

Slik er imidlertid ikke situasjonen.

Når Northug vil gå skirenn, så får han ikke lov. Når landslagsledelsen ønsker at han skal konkurrere, så vil han ikke.

Northug ville gå under verdenscupåpningen i Kuusamo. Han ble nektet. Da han ble tatt ut til Lillehammer, gikk han sprintprologen, men dro hjem før tremila. Deretter kom Tour de Ski, hvor han på ny ble nektet. Til helga er det skandinavisk cup i Piteå i Nord-Sverige. Landslagsledelsen ønsker at han drar dit. Alt tyder på at Northug gir blaffen og holder seg i Trøndelag.

Det høres ut som en enfant terrible, en tverr unge som nekter å gjøre som de voksne sier. En forskjell fra tidligere er at autoritetene nå i større grad ignorerer ham. Løfshus og Hetland tar ikke hensyn til Northugs ønsker. Før jul gjorde de helt rett, da de utelot ham fra Kuusamo-troppen. Da de valgte å gjøre det samme til Tour de Ski, viste de muskler.

Jeg skjønner ikke helt at de turte.

Fordi:

Landslagsledelsen risikerer å gå på den samme blemmen som forgjengerne gjorde da de vraket Northug fra Torino-OL i 2006.

Northug har to helger på seg til å prestere. Løfshus og Hetland vil at han skal gå NM neste uke og verdenscupen i Planica helga etter. Hva om Northug, som vi ikke aner om er i form eller ikke, blir plutselig syk neste onsdag? Da ryker både NM og kanskje også Planica-helga.

I så fall blir det umulig å ta ham ut til OL. Om dette skjer, et ikke urealistisk scenario, risikerer landslagslederne å sitte igjen med svarteper. Vinner de norske herreløperne gull i Pyeongchang, vil alt gå greit. Skjer det motsatte, vil den norske befolkningen skrike etter den gamle gullgarantisten som er hjemme i Trøndelag.

Akkurat som under Torino-OL i 2006.

Gambleren Northug har ikke blitt landets største kjendis kun på grunn av prestasjonene i skisporet. Han har på spektakulært vis, ved å gå inn i den ene konflikten etter den andre, sørget for at store deler av den norske befolkning har en mening om seg. Holdningen til Northug svinger, men i perioder blir sympatien voldsom for outsideren fra Mosvik. Slik var det da han ble vraket fra Kuusamo, og jeg mistenker at det når et nytt nivå hvis Løfshus presenterer en OL-tropp uten Northug.

Dette handler ikke bare om OL for Northug. Uten billett til Sør-Korea vurderer jeg sjansen som stor for at karrieren er over. Dersom han nå føler at han ikke er klar for å konkurrere, kan han gjøre med NM og Planica-konkurransene som med den skandinaviske cupen i Piteå. Han kan velge å bli hjemme.

I så fall blir avslutningen på karrieren som starten, da han som 20-åring ble fratatt sjansen til å vinne gull i Torino. Selv om han ikke skulle være i nærheten av form som kunne ha gitt ham medalje, vil han bli husket som gullfavoritten de norske lederne vraket – nok en gang.

Løfshus og Hetland risikerer å bli oppfattet som daværende landslagstrener Krister Sørgård. Søker du på navnet hans på Google i dag, er det den famøse Northug-vrakingen du får informasjon om.

Derfor må dagens landslagsledelse krysse fingrene for at Northug møter opp på Gåsbu skistadion neste uke. Mislykkes han der, kan de vrake ham fra OL og få forståelse. Holder han seg hjemme, har landslagsledelsen et stort problem.

Alt ville ha vært unngått om de hadde ryddet plass til ham i Tour de Ski. Da ville både Northug, landslagsledelsen og alle vi som følger hans jakt på OL-plass ha fått det svaret vi lengter etter:

Om Petter Northug har noe som helst i Sør-Korea å gjøre i februar, eller om han bør holde seg hjemme.

Akkurat nå er det Northug som sitter med de beste kortene.

Dersom han deltar og mislykkes i NM, overleverer han trumfen til Løfshus og Hetland.