Northugs valg kan gjøre sprintlaget til verdens heteste

Saken oppdateres.

Fortsatt er svarene få og spekulasjonene mange rundt Petter Northug. Torsdag står han på startstreken under NMs andre del i Alta. Der går han lagsprint for Strindheim sammen med broren Even.

Stadig mer peker mot at 32-åringen er motivert og har lyst til å gjøre et nytt forsøk på å gjenvinne tronen som verdens beste. Bare det at han har deltatt i skirenn i ukene etter OL er positivt. Enda mer gledelig er det at han leverer gode resultater, som da han vant Flyktningerennet og satte løyperekord i Sandfjellrennet.

Det viser at skistjernen ikke har oppholdt seg bare på sofaen den siste tiden. Det at landslagssjef Vidar Løfshus nå har pratet med Northug er også positivt. Det skal ikke ha kommet noe konkret ut av samtalene, men det viser i hvert fall at partene er på talefot.

Mye tyder på at Northug velger et comeback på landslaget i en eller annen form hvis han bestemmer seg for å ta en ny sesong. Coops inntog som forbundssponsor gjør det enda mer naturlig å knytte seg tettere til forbundet, men en landslagsretur vil uansett være sportslig begrunnet. Skal Northug satse på VM, trenger han forutsigbarhet. Utenfor landslaget får han problemer med både å kvalifisere seg og å prikke inn form. Derfor er en retur til landslaget høyst realistisk.

Da er spørsmålet hvilket landslag han velger. Han må selvsagt bli tatt ut, og det er opp til Løfshus å plassere løperne enten på allround- eller sprintlaget, men Northugs ønske må det legges sterk vekt på. Å ta ut veteranen på et lag han ikke er motivert for er meningsløst.

Slik jeg forstår det, vil Northug velge sprint fremfor allroundlaget. Argumentene er flere for at han går for en slik løsning:

1) Han får trent sammen med verdens hurtigste og beste skiløper, Johannes Høsflot Klæbo, som gjør det klart at han ønsker å fortsette på sprintlaget. Klæbo ser på Northug som et stort forbilde, og respekten er gjensidig.

2) Til tross for at de ikke alltid har vært enige, skal kjemien mellom Northug og sprintsjef Arild Monsen være god. Monsen skal være en leder Northug har respekt for. Mens Monsen bare smilte da Northug parodierte ham før Falun-VM i 2015, valgte allroundtrener Tor Arne Hetland å kalle Northugs oppførsel «et grovt overtramp», da den gamle skikongen raljerte med ledere og lagkamerater etter at han ble vraket fra verdenscupåpningen i november.

3) Klæbo viste siste år at satsing på sprintlaget ikke er noe hinder for å bli god på lengre distanser. Det gjelder også for Northug.

4) Emil Iversen og Finn Hågen Krogh kan bli en del av sprintlaget kommende år. Dette er kompiser Northug har god kjemi med, og i så fall et argument for å velge sprint. Neste års allroundlag vil bestå av mange av de løperne Northug gjorde narr av i det mye omtalte Instagram-bildet fra november.

Argumentene er færre for å gjøre et comeback på Hetlands allroundlag.

I løpet av noen uker kan scenarioet med Northug og Klæbo på samme lag bli en realitet, om den gamle gullgarantisten skulle velge et oppsiktsvekkende comeback på landslaget. I så fall vil det rokke kraftig ved statusen til landslagene. Uten Klæbo ville sprintlaget denne sesongen ha vært temmelig profilløst. Sammenlignet med allrounderne har sprintlaget i alle år hatt et B-preg. Om Klæbo og Northug blir en del av sprintlaget fra mai av, vil dette snu totalt.

Da vil Tor Arne Hetland og hans allroundgutter slite med å tiltrekke seg oppmerksomhet. Selv med OL-helter som Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth, vil mediene løpe etter sprinterne.

I løpet av noen uker kommer svaret på hva Northug velger. Ett alternativ er å gi blaffen i både VM-satsing og landslaget og satse fullt og helt på langløp, mens en annen mulighet er å gi seg som skiløper. Dette er fortsatt ikke avklart.

Men i dag virker alternativet med en plass på sprintlaget mest realistisk. Om Northug virkelig ønsker å stå på toppen av pallen i Seefeld-VM neste år, tror jeg også dette er den beste veien frem. Sammen med en trener han respekterer, og sammen med lagkompiser han trives sammen med.

Og ikke minst sammen med den utøveren som har overtatt Northugs rolle som den mest innovative og nysgjerrige av alle i verden: Johannes Høsflot Klæbo.