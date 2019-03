Ny langrennsløper innrømmer doping

Saken oppdateres.

Kärp står fram og bekjenner sin synd etter at lagkameratene Karel Tammjärv og Andres Veerpalu ble tatt under ski-VM i Seefeld, skriver VG.

– Jeg velger å stå fram selv om jeg risikerer å ødelegge mange relasjoner. Jeg kan ikke leve med meg selv om jeg ikke forteller dette. Jeg angrer veldig på at jeg tok en så dum beslutning, sier Kärp til den estiske avisen Õhtulehe.

I likhet med Tammjärv, forteller Kärp at det startet sommeren 2016, da han hevder å ha blitt satt i kontakt med den tyske idrettslegen Mark Schmidt.

– Jeg trodde virkelig at bloddopingen skulle hjelpe meg opp på topp 10-plasseringer, men faktum er at det ikke hjalp. Det er ganske ironisk at jeg gjorde mitt beste resultat da jeg var ren, sier Kärp.

33-åringens beste plassering er en 17.-plass på femmila i OL i sørkoreanske Pyeongchang i fjor.

Under årets ski-VM i Seefeld ble fem utøvere tatt i doping: to estere, to østerrikere og en kasakhstaner. En av østerrikerne ble tatt på fersken med nålen i armen og en blodpose ved siden av seg da østerriksk politi slo til.

Etter at opprullingen av dopingskandalen begynte i Seefeld har også to proffsyklister fra Østerrike innrømmet å ha jukset.

