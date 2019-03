Ny utvikling i bloddoping-saken: Estisk trener pågrepet

Henter trønder med over 100 landskamper for Norge

Dimitrij sto i passkø klokken 05. Her er tipsene for å få passet raskest mulig

Søstrene banket i veggen for å varsle hverandre at faren var på vei

Saken oppdateres.

Den estlandske langrennstreneren Mati Alaver er anholdt av politiet på bakgrunn av dopingsaken fra ski-VM, melder TV-stasjonen ERR.

Der er to løpere, Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu, fra Estland direkte innblandet. Mandag ble Alaver pågrepet. Han er pekt på av utøvere som en sentral mann i saken.

Også Algo Kärp har stått fram og innrømmet doping i etterkant av VM i Seefeld.

Leste du denne? Tatt på fersken med nålen i armen. Nå snakker han ut om dopingbruken

Alaver har erkjent at han ordnet kontakt mellom Tammjärv og den tyske legen Mark Schmidt. Sistnevnte risikerer ti års fengsel om han dømmes for forholdene han er under etterforskning for. Han skal ha styrt en sentral for bloddoping og hatt over 50 klienter i Europa.

Alaver har en lang karriere bak seg på toppnivå som trener. Tirsdag blir det avklart om han blir sittende i fengsel eller slippes fri.

(NTB)