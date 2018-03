Nytt superrykk ga Klæbo seieren: – Verden har ikke sett maken

Weng gikk videre med et nødskrik: – Det var ikke noe særlig

Her kaster Rival-jenta seg fram for sin første verdenscupseier

Birgit Skarstein valgt inn i IPCs utøverråd: – Gledelig for norsk idrett

Norge sender rundt 40 militære og et Hercules-fly til Niger

Merkel til Paris for å drøfte EUs framtid med Macron

To personer til sykehus etter trafikkulykke på Heimdal

Sør-Afrikas ekspresident Jacob Zuma blir tiltalt for korrupsjon

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo var eneste nordmann i sprintfinalen. Etter en litt beskjeden start rykket Klæbo knallhardt i den samme bakken som Northug i Falun-VM. Rykket knekket Federico Pellegrino totalt, og Klæbo fikk en stor luke til konkurrentene bak. Inn på stadion var han helt alene, og kunne til og med gå rolig mot målstreken.

– Han er helt fullstendig overlegen. Verden har ikke sett maken av en sprintsesong, og det i en idrett hvor det er mange små marginer og uhell kan skje. Han har så mye å spille på, sa NRKs Jann Post om sesongens suverene sprintvinner.

Italienske Federico Pellegrino ble nummer to, og franske Lucas Chanavat ble nummer tre.

Ga kulen til pappa

Seieren er hans syvende sprintseier for sesongen. Kun to ganger har han tapt i sprint i år. Han var også overlegen på sprinten i OL. Så langt har han vunnet elleve renn denne sesongen.

Etter mål avslørte han taktikken han hadde lagt opp for å slå Pellegrino. Planen var å ha en solid ledelse før nedoverbakkene inn mot stadion.

– Jeg fikk finalen jeg ville. Jeg er lei av å bli slått i skøytesprint av Pellegrino, så jeg måtte legge om taktikken. Det fungerte bra, og heldigvis kom jeg først i mål, sa Klæbo til NRK.

Godt grep om sammendraget

Etter løpet fikk han også sprintkulen, som han også vant i fjor. Den gangen glemte han å ta den med hjem, men i år har han planer om å ta den med hjem til Trondheim.

– Jeg må gi den til pappa med en gang så jeg husker på den. Det blir for dumt å glemme den igjen, sier Klæbo til NRK med et smil.

Sprintseieren betyr at han øker ledelsen i sammenlagtcupen ytterligere. Det er bare to som kan ta igjen trønderen. Dario Cologna røk ut allerede i prologen, mens Martin Johnsrud Sundby sa farvel i kvartfinalen.

Han har nå 272 poengs ledelse på Martin Johnsrud Sundby, og 274 poeng på Cologna. Det gjenstår 300 poeng å kjempe om.

Klæbo har skaffet seg en ledelse på 4,7 sekunder foran Pellegrino i minitouren. Av de sterkeste konkurrentene er Alexander Bolsjunov 15,6 sekunder bak, Calle Halfvarsson 20,5 sekunder bak. Martin Johnsrud Sundby er 31,6 sekunder bak.

Resultater, sprint herrer, Falun 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2) Federico Pellegrino, Italia, 3) Lucas Chanavat, Frankrike, 4) Ristomatti Hakola, Finland, 5) Oskar Svensson, Sverige, 6) Teodor Peterson, Sverige, 7) Francesco De Fabiani, Italia, 8) Viktor Thorn, Sverige, 9) Alexander Bolsjunov, Russland, 10) Karl-Johan Westberg, Sverige. Øvrige norske: 12) Sindre Bjørnestad Skar, 17) Eirik Brandsdal, 18) Emil Iversen, 19) Martin Johnsrud Sundby, 36) Niklas Dyrhaug, 57) Didrik Tønseth, 63) Simen Hegstad Krüger, 65) Sjur Røthe, 73) Hans Christer Holund.

Skar falt og mistet skien

Som vanlig gikk Klæbo i det første heatet i semifinalen, og han lekte seg inne på oppløpet. Hans største konkurrent Federico Pellegrino slet mer, men klarte å spurte seg inn til en tredjeplass. De holdt høy hastighet, så italieneren kom seg til finalen på tid.

Det andre semifinaleheatet ble mer ett lureløp. Skar ble liggende midt i feltet, og han forsøkte å ta en innersving på Karl-Johan Westberg som lå som nummer to. Men Westberg ville ikke gi fra seg plassen, og det førte til at begge falt noen hundre meter før mål. Skar måtte komme seg til mål på en ski, og klarte ikke finaleplass. Etter målgang ble han disket for manøveren.

– Jeg trodde jeg skulle komme meg forbi ham, men det var min skyld at det ble sånn, sa Skar til NRK.

Emil Iversen og Eirik Brandsdal og Martin Johnsrud Sundby forsvant ut i kvartfinalen i sitt heat, og dermed var Johannes Høsflot Klæbo og Sindre Bjørnestad Skar de eneste norske i semifinalen.

Klæbo ble nummer to på prologen, bak Alexander Bolsjunov.

Kjemper om 350 poeng

Sprinten i Falun er en del av minitouren som markerer verdenscupavslutningen. Lørdag er det 10 km for kvinner og 15 kvinner for herrene, før touren avsluttes med en jaktstart på søndag.

Vinneren av etappene får 50 poeng i sammendraget, mens vinneren av touren får 200 poeng for totalseieren. Johannes Høsflot Klæbo hadde en ledelse på 224 verdenscuppoeng på Dario Cologna og 234 poeng på Martin Johnsrud Sundby før denne helgen.

Sprintcupen er avgjort både på herre- og damesiden. Johannes Høsflot Klæbo vant for herrene, og Maiken Caspersen Falla vant for kvinnene siden Stina Nilsson trakk seg fra sprinten på grunn av sykdom.