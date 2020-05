Ola Vigen Hattestad ansatt som trener for langrennskvinnene

Babylykke for Nossum

Saken oppdateres.

Den tidligere verdensmesteren og olympiske mesteren i sprint erstatter Geir Endre Rogn, som de siste årene har delt treneransvaret med Ole Morten Iversen. I vår takket Rogn for seg i jobben.

Hattestad var ikke vond å be da sjansen dukket opp. Han sier til NTB at han er blitt enig med Norges Skiforbund om en toårskontrakt. Han sier at dette var en mulighet han ikke kunne si nei til.

– Dette hadde jeg veldig, veldig lyst til, og jeg er giret på jobben og motivert til å bidra. Samtidig er det også skremmende. Jeg kommer inn i en gruppe med en ekstremt sterk trenings- og prestasjonskultur. Så blir det min jobb å bidra til å beholde og forsterke denne, sier Hattestad til NTB.

Sprint-kompetanse

Tidligere denne uken ble det kjent at Hattestads samboer Katja Visnar legger opp som skiløper. Nå blir hun og sønnen Ludvig (5) med på flyttelasset til Norge og Mesnali.

– Jeg har savnet Norge, spesielt det siste året. Men det har vært en lang vurdering på når og om vi skulle flytte tilbake. Vi driver og renoverer et hus i Slovenia, men nå blir det i stedet helomvending, sier 38-åringen.

Hattestad, som selv la opp i 2018, har de siste sesongene vært landslagstrener for kona og de øvrige slovenske løperne. Den siste tiden har han vært nevnt som en høyaktuell kandidat til den ledige jobben som norsk landslagstrener.

– Jeg håper jeg kan bidra med min sprintkompetanse og videreføre det gode arbeidet som allerede er etablert i laget, sier Ørje-gutten.

Ole Vigen Hattestad * Født: 19. april 1982 (38 år) * Idrett: Langrenn * Klubb: Ørje * OL-medaljer: 1 gull * VM-medaljer: To gull og én sølv * Verdenscupen: 13 enkeltseirer, 2 sammenlagtseirer i sprint * Aktuelt: Er ansatt som landslagstrener for Norges langrennskvinner.

Den riktige kandidaten

For Hattestad blir det spesielt at han må forlate løperen Anamarija Lampic som har tatt steget opp i verdenseliten med Hattestad som trener.

– Det blir tøft å bryte relasjonen til flere av løperne. Det er mange av dem jeg hadde lyst til å følge opp videre. Men jeg har snakket med dem, og de hadde forståelse for valget mitt.

Hattestad kjenner mange av utøverne han nå skal trene godt. Han har vært landslagsløper samtidig som flere av jentene på laget. Ole Morten Iversen ser fram til samarbeidet med Hattestad.

– Både jentene og jeg ser fram til å få Ola, med sin ferske erfaring både som landslagstrener og utøver på øverste nivå, inn i trenerteamet på kvinner elite, sier Iversen.

Langrennssjef Espen Bjervig er klar på at Hattestad er den riktige mannen for jobben.

– Vi har hatt dialog med Ola siden han la opp som skiløper i 2018, og selvsagt også registrert hans gode resultater innenfor trenergjerningen de siste to årene. Det var derfor naturlig å lufte interessen hos Ola også når vi skulle fylle denne rollen, sier han.

Langrennssjefen understreker samtidig at andre navn også har vært intervjuet i prosessen.

Solide meritter

Hattestad ble verdensmester i sprint i Liberec i 2009. I samme mesterskap bidro han også til norsk gull på lagsprinten.

I 2011 ble det sølv på lagsprinten under VM i Holmenkollen, og i 2015 tok han bronsemedalje på den individuelle VM-sprinten i Falun.

Karrierehøydepunktet var nok likevel sprintgullet under OL i Sotsji i 2014.

I verdenscupen ble det 13 enkeltseirer og to sammenlagtseirer i sprint.

Nå skal 38-åringen bidra til å videreføre de sterke norske resultatene på kvinnesiden i internasjonalt langrenn.