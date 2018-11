Omstridt og miljøfarlig skismurning blir forbudt å produsere i 2020: – Vi vil bruke det dersom konkurrentene bruker det

Stress kan spolere eksamen: Her er syv tips for å unngå jernteppe

Her er Bjørgens klare råd for å møte Oslo-dominansen

Stress kan spolere eksamen: Her er syv tips for å unngå jernteppe

Saken oppdateres.

BEITOSTØLEN: Fluorforbudet som EU innfører, kan skape betydelige utfordringer både praktisk og etisk for norsk langrenn.

Det var prøver av meitemark langs konkurranseløypene i Holmenkollen som har betydelig mengder av farlig fluor som gjorde langrennsløperne oppmerksom på at de trolig var forurensere. Fluoren stammer trolig fra skismøring. Fluorpulver som legges på langrennsski og som gir god gli.

– Fluorstoffer i skismøring er én av kildene som bidrar til den totale mengden vi finner igjen i miljøet. Vi er bekymret for bruken og utslipp av perfluorerte stoffer og har som nasjonal målsetning at dette skal stanses innen 2020, fremholder Heidi Morka, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Likevel vil norsk langrenn bruke det, selv om målsettingen er at all bruk og utslipp stopper.

FÅTT MED DEG DENNE? Skimammaens død skaper frykt i smøreboden

Medaljer som står på spill

For et forbud mot fluor er ikke bare uproblematisk for nasjonalsporten. God gli vinner medaljer, dårlig gli taper medaljer.

I moderne langrenn er glien totalt avgjørende for suksess. Og for at skismøring skal gi den beste glien blandes det fluor inn.

HVA BLIR FORBUDT? EU innfører 1. juni 2020 et direktiv som forbyr produksjon og omsetning av produkter som inneholder en miljøskadelig fluorforbindelse som også brukes i skismøring. De farlige stoffene som nå blir forbudt, (pr.- og polyfluorerte alkylstoffer – PFAS) har unike vann- og fettavvisende egenskaper. De brukes i dag blant annet som slippbelegg i kokekar, skismøring og i fritidsklær. PFAS-er er tungt nedbrytbare, og enkelte typer fluorforbindelsene er påvist i relativt høye nivåer i miljøprøver. Stoffet kan føre til fosterskader og kreft, og det er mistanke om at slike stoffer kan påvirke immunforsvaret og gi stoffskiftesykdommer. Forbudet har ingen sammenheng med Norges Skiforbunds forbud mot fluor i aldersbestemt langrenn allerede denne sesongen. Fluorproduktene er kostbare og forbundets forbud er et ønske om å holde kostnadene nede for unge utøvere. Kilde: Miljødirektoratet

Miljøfarlig fluor. Helsefarlig fluor. Farlig for mennesker som måtte puste den inn, men den blir også værende i naturen og går inn i naturens kretsløp.

Derfor blir den farligste fluorforbindelsen (ofte kalt C8 – eller åttekjedet fluor) forbudt å produsere og omsette i EU fra midten av 2020.

– Vi står foran noen utfordringer her, sier sportssjefen for langrenn Vidar Løfshus.

Han vet så altfor godt at dårlige ski ødelegger medaljemuligheter. Norge har med jevne mellomrom bommet på smøringen med påfølgende sportslig fiasko og hoderistende publikum.

FÅTT MED DEG DENNE? Uhrenholdt Jacobsen tar oppgjør med enkelte skiforeldres holdninger: – Kan virke frastøtende på noen

Etikk og moral

Her er noen av dilemmaene som langrenn står overfor. Det kan bli snakk miljøvern opp mot medaljefangst:

Det vil ikke være forbud mot bruk av fluorprodukter som allerede er produsert. Løpere og nasjoner kan hamstre fluorprodukter for lagring lenge etter at produksjonsforbudet har trådt i kraft. Sjefen for langrenn i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, er klar: – Norges Skiforbund vil ikke starte hamstring før forbudet, sa han i Val Senales tidligere i høst.

Land utenfor EU vil i denne omgang ikke omfattes av et forbud. Dermed vil eventuelle verdenscup i Russland og Nord-Amerika trolig ikke være omfattet av forbud. OL går i Beijing i 2022 og er som kjent et stykke utenfor EUs jurisdiksjon.

Hva gjør norske langrennsledere når de vet at det er forbudte fluorprodukter som gir best gli, og de vet at det er konkurrenter som kommer til å bruke det? Skal de være miljøsyndere og vinne gull eller miljøvennlig og havne på 12.-plass?

FLUOR I SKISMØRNING: Miljøfarlig fluor brukes hovedsakelig i pulver som smeltes og legges på til slutt i smøreprosessen. Disse pulvertypene har vist seg og ha helt unike vannavstøtende egenskaper som gir ekstremt god gli. De er vanskelig å erstatte med mer miljøvennlige produkter. Alle produsenter av skismøring jobber kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger som gir like gode resultater som de pulvertypene som blir forbudt å produsere etter 2020.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum ser muligheten for at det vil bli brukt fluorprodukter også etter at produksjonsforbudet har trådt i kraft.

– Jeg ønsker å ha best mulige skiene til enhver tid. Dersom våre konkurrenter har det og det ikke er ulovlig å bruke, så vil vi også ha det, sier Nossum.

Men han er samtidig både usikker og mener at han har for lite kunnskap.

Har ett klart ansvar – best mulige ski

Det siste etiske dilemmaet har Norges nye smøresjef Stein Olav Snesrud også reflektert over.

– Dersom det er et slikt fluorprodukt som gir best gli på en gitt dag, så legger vi det på dersom vi vet at konkurrentene bruker det og det er innenfor de reglene som gjelder for oss. Som sjef for norske ski, så hjelper det ikke etterpå for meg å si at vi hadde dårlig gli, men var veldig miljøvennlige, sier Snesrud til Aftenposten.

Han har i syv sesonger jobbet som smører for det norske landslaget. Han har opplevd at smørerne har fått arbeidsforhold som gjør at de ikke lenger trenger å frykte helsefarlige fluorgasser.

Nå har han tatt over den utsatte jobben som smøresjef etter Knut Nystad. Han har tro på at bransjen kommer til å finne løsninger som er like gode som dagens miljøskadelige fluorprodukter.

– Jeg håper selvfølgelig at jeg ikke kommer opp i et slikt dilemma, og jeg har tro på at produsentene klarer å komme med gode miljøvennlige produkter som fullgodt erstatter dagens fluorprodukter, sier han.

Har ikke erstatning klar

Alle smøringsprodusenter jobber hardt med å tilpasse seg reglene. Men de rekker neppe å ha noe klart til sesongene 2020/21.

– Vi har ikke et slikt produkt som fungerer like bra som de fluorproduktene som nå blir forbudt produsert, sier Christian Gløgård, sjef for forskning og utvikling hos den norske smøringsprodusenten Swix.

Swix er allerede i gang med fase ut sine produkter som har stoffer som blir forbudte om drøyt halvannet år. Gløgård mener at det bare er snakk om tid før man finner mer miljøvennlige produkter som gir like god gli som dagens fluorpulver.

Foreløpig er det altså kun produksjon og omsetning av smøring med fluor som blir forbudt. Der ikke noe forbud mot bruk.

– Dersom det hadde eksistert en enkelt testmetode, ville det vært enkelt for FIS bare å forby bruk av fluor, sier smøresjef Snesrud.

En slik testmetode er ikke på plass ennå.