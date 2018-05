Onsdag vil skisjefene ta dramatiske beslutninger: – Klassisk langrenn er i fare

Her jobber Bjørgen intenst for de avgjørende VM-stemmene

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo er på vei til å bli en komplett skiløper. Men det er en øvelse han har vist seg råere enn noen andre i. Det handler om klassisk sprint. Nå kan den forsvinne både fra mesterskap og verdenscup.

Forslaget kommer fra FIS, og onsdag morgen skal forslaget behandles av verdenscupkomiteen. Skisportens internasjonale organisasjon har sin kongress denne uken i Costa Navarino i Hellas.

Norge og Sverige står sammen

Tidligere sportssjef for langrenn, Åge Skinstad, sitter i komiteen som skal behandle forslaget. Han er bekymret.

– Klassisk langrenn er i fare dersom det ikke blir konkurrert i sprint i denne stilarten. Det er det viktigste med hele møtet her, er at vi klarer å ta vare på klassisk langrenn. Hvis vi gir slipp på klassisk stil i en av sportens øvelser, er det første steg mot å fjerne klassisk langrenn helt og fullt, sier Skinstad.

Han er på plass på kongresshotellet i badebyen på den greske vestkysten, og han er allerede i gang med å påvirke delegater til ikke å støtte forslaget som ligger på bordet.

Han har sine støttespillere. Norge og Sverige stiller med et felles motforslag hvor de ønsker å beholde konkurranseprogrammet stort sett som før. I tillegg kommer Russland med et eget forslag som er svært likt det norsksvenske forslaget.

– Jeg er mer positiv til at vi får gjennomslag for vårt syn nå enn da forslaget kom. Det er mange som forstår våre argumenter, sier Skinstad.

Sportens fremtid

Og argumentene for å beholde sprintlangrenn i klassisk er mer vidtrekkende enn at Norge ønsker å beholde en gren hvor Johannes Høsflot Klæbo kan dominere i tiår fremover.

– Jeg tror det aller viktigste med å beholde klassisk langrenn handler om at 80 prosent av alle som går på ski, går i klassisk stil. Da må vi sørge for at vi konkurrerer og er forbilder i samme teknikk. Det skaper en felles identitet og gjenkjenning med sporten for alle som følger med, sier Skinstad.

De aller fleste løperne heller også mot å beholde klassisk sprint. Da løperne i verdenscupen i en undersøkelse etter sesongen ble spurt om de ønsket å beholde to stilarter i sprint, svarte over 80 prosent at de fortsatt ville ha klassisk sprint.

Det er NRK som har fått resultatet av spørreundersøkelsen som er gjort blant verdenscupløperne. I denne undersøkelsen er det 76 prosent av løperne som sier de er fornøyd med øvelsesprogrammet slik det er i dag. Likevel er det sterke krefter i FIS som vil gjøre radikale forandringer.

Staketrusselen

Det har tidligere vært slått alarm på vegne av klassisk langrenn. For fire år siden begynte en rekke løpere å gå klassisk langrenn uten festesmurning. Dermed ble enkelte konkurranser i klassisk rene stakekonkurranser med en rekke tvilstilfeller hvor løperne var på grensen til skøyting.

FIS ønsket å gjøre noe med dette og innførte maksimal stavlengde og soner hvor det ble forbudt å stake.

– Dette har vært svært vellykket selv om det ble møtt av en del motstand, sier Skinstad.

Vegard Ulvang som leder eksekutivkomiteen for langrenn i FIS er også en tilhenger av klassisk langrenn.

– Med bare skøyting blir sporten fattigere, sa han til Aftenposten i fjor.

Vil ha bort skibytte

Det er ikke bare sprint i klassisk stil som står i fare når skipolitikerne møtes til sitt viktigste møte. Det ligger også et forslag på bordet om å fjerne skiathlon – også kalt fellesstart med skibytte – fra mesterskap og verdenscup. Det skal erstattes med en jaktstart over to dager slik det var på 1990-tallet.

Heller ikke dette synes Norge og Sverige noe særlig om. I deres motforslag går de inn for å beholde skiathlon, men endre den slik at det i annethvert mesterskap er fristil i første del av øvelsen.

– Vi ser at denne øvelsen er veldig populær blant annet på TV-tallene. Men utøverne er delt i sin mening. Halvparten vil ha den fjernet, men de er ikke helt enig om hva de vil ha som erstatning. Vi mener på vår side at dette er øvelsen hvor man kan kåre en vinner som er den mest komplette langrennsløperen, sier Skinstad.

I spørreundersøkelsen blant verdenscupløperne som NRK har fått resultatene av er det 46 prosent som vil beholde skiathlon. Flertallet vil ha det bort.

Skinstad sitter i den komiteen som også avgjør hvordan terminlisten skal se ut kommende sesong. Hvem skal få lov til å arrangere og hvilke øvelser de skal få lov til å arrangere. Neste sesong vil det ikke bli arrangert en eneste skiathlon hverken før eller etter at det står på programmet i VM i Seefeld.

– Er dere i ferd med å fase ut skiathlon allerede?

– Egentlig ikke. Det er vel mer et tegn på at ingen arrangører vil ha øvelsen. Det krever stor plass og preparering av to løyper og litt flere TV-kamera. Men jeg er enig i at det kan oppfattes som vi motsier oss selv, når vi ikke har en eneste skiathlon-konkurranse utenom VM neste sesong, innrømmer Åge Skinstad.

Avgjort fredag

Fremtiden til klassisk sprintlangrenn og skiathlon kommer til å bli avgjort i verdenscupkomiteens møte mellom klokken 8 og 12 onsdag formiddag. På ettermiddagen vil eksekutivkomiteen under ledelse av Vegard Ulvang samle alle endringsforslag og sende disse videre til styret i FIS som fatter endelig beslutning fredag denne uken.