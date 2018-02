Oppskriften hans er enkel: Hardt arbeid, hardt arbeid og hardt arbeid

Her innser svensken at han er blitt lurt – av egne trenere

PYEONGCHANG: 15-kilometer individuellstart er den distansen hvor alt er opp til deg selv. Når også femmila er blitt fellesstart, har prestisjen økt for 15-kilometeren.

Petter Northugs gull på denne distansen i 2013-VM vurderer jeg som kanskje hans aller største prestasjon i karrieren. Northug klarte å vinne 15-kilometeren én gang i mesterskap.

Den jevngamle sveitseren Dario Cologna gikk til topps på øvelsen i Vancouver for åtte år siden. Han gjentok bedriften fire år senere i Sotsji. Fredag gjorde han det igjen i Pyeongchang.

Det grunn til å spørre seg hvordan det er mulig. Svaret er ikke komplisert. Det ser enkelt ut på papiret, men bare de aller mest dedikerte er i stand til å gjennomføre opplegget. De som kjenner Cologna godt, trekker frem den store treningsmengden gjennom lang tid og et konsekvent opplegg i konkurransesesongen. I tillegg er sveitseren er rolig type som sjelden tar av. Denne roen er et tegn på selvtillit og stor trygghet på det han driver med.

I halv ti-tida i dag tidlig hadde alle løperne kommet i mål i Pyeongchang. Sølv- og bronsevinnerne Simen Hegstad Krüger og russeren Denis Spitsov satt i teltet hvor pressekonferansene blir avholdt. Krüger fortalte at han satt med en følelse det var umulig å beskrive. Han dro til OL med håp om å ta én individuell medalje. Nå sitter han med ett gull og ett sølv. Spitsov sa at det han gledet seg mest til etter at pressekonferansen og dopingkontrollen var unnagjort, var å ringe hjem til familien i Russland.

Noen minutter etterpå kom Cologna inn i lokalet. Med en rød lue det sto «SUISSE» med digre hvite bokstaver på, sorte hansker og en rød boblejakke tok han seg en slurk av en vannflaske som sto på bordet foran ham. Han ble spurt om hva som er hemmeligheten bak suksessen. Cologna har ingen hemmelighet. «Hardt arbeid» er svaret.

– Gull i tre OL på rad er ikke så verst. Jeg er veldig glad og stolt av å være tilbake på toppen, sa han, rolig som alltid.

90 dager før Sotsji-OL for fire år siden skadet Cologna ankelen. Fire dager senere ble han operert. Etter nye fire dager begynte opptreningen til OL. Han kunne ikke gå på ski på flere uker. Cologna bestemte seg for å doble treningsdosene. Det han kunne gjøre var å løpe i vann, samt trene overkroppen. Blant annet trente han staking på en kjelke. For langrennsløpere som er glad i å gå på ski kan dette skape stor frustrasjon noen uker før et OL.

Cologna vant 15-kilometeren i Sotsji med nesten et halvminutt foran Johan Olsson. En enorm prestasjon, forberedelsene tatt i betraktning. Dette er kanskje det beste eksempelet på hvor dedikert denne 31-åringen fra Val Müstair er.

Også i dag var sveitseren suveren. Han slo Krüger med 18 sekunder og Spitsov med 23.

Et annet eksempel som beskriver den sympatiske utøveren, er måten han forberedte seg til tremila i Val di Fiemme-VM i 2013 på. Dette var på den tiden da Northug virket utilnærmelig på fellesstarter. Derfor måtte Cologna legge en grundig plan. Det gjorde han sammen med treneren, som på den tiden var norske Guri Hetland.

Cologna hadde bestemt seg for å vinne dette løpet, og han bestemte seg lenge før mesterskapet startet for akkurat hvor i VM-løypa han skulle smelle til. Derfor fant han en bakke i hjembyen Davos som minnet mye om det som ville møte ham i Val di Fiemme. Denne bakken gikk han gang på gang. Da han kom til VM, var han maksimalt forberedt. Da han kom til den aktuelle bakken, gjorde han som planlagt. Cologna tok gull foran Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe. Northug forsøkte febrilsk å tette luka på slutten, men måtte ta til takke med fjerdeplass.

Han er allerede superstjerne i hjemlandet. I dag vokste Colognas status og poularitet ytterligere et hakk.

Jeg skrev i går at Aksel Lund Svindals utforseier, da han kom tilbake etter alle skadeproblemene og kopierte gullet fra 2010, er OLs største norske prestasjon.

Det Cologna nå har gjort er på samme nivå.

Måten de to utøverne har jobbet på og kjempet seg tilbake på er noe de aller fleste kan lære og la seg inspirere av.