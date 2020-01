Østberg fikk revansj og slo Johaug i prestisjeduellen: – Det var hennes tur nå

Saken oppdateres.

Ingvild Flugstad Østberg vant onsdagens jaktstart i Tour de Ski etter å ha vært den sterkeste i spurtduellen mot Therese Johaug. Heidi Weng snek seg foran russiske Natalja Neprjajeva. Dermed ble seierspallen helnorsk.

Østberg fikk revansj etter at hun var bare sju tiendedeler bak Johaug på tirsdagens intervallstart.

– Det var hennes tur nå, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn etter duellen på oppløpet i italienske Toblach.

Dermed røk også Johaugs seiersrekke i distanserenn denne sesongen, men hun leder Tour de Ski sammenlagt, 22 sekunder foran Østberg.

– Blanding av sjokk og glede

– Fin start på året, gliste Ingvild Flugstad Østberg i et intervju med NRK etter seieren. Hun fikk startnekt i begynnelsen av sesongen, av helsemessige årsaker.

– Det betyr ganske mye. Selv om langrenn er lek og gøy, er det alvor i det. Det betyr så mye når vi legger ned så mye tid. Det har vært en litt spesiell start på sesongen for min del. At det kan gå så bra med én gang jeg får på meg startnummeret, betyr mye for meg, sa hun.

Nå kjemper hun helt i toppen av Tour de Ski, som er den viktigste langrennskonkurransen i en mesterskapsfri vinter.

– Målet for touren var å få til noen gode enkeltløp og føle at ting stemte, og så blir det såpass over forventning. Dette var en blanding av sjokk og glede. Man begynner selvfølgelig å tvile på seg selv. Samtidig har jeg prøvd å holde motet oppe, og jeg vet at jeg har gjort en bra treningsjobb.

Resultater, 10 kilometer klassisk jaktstart 1) Ingvild Flugstad Østberg 2) Therese Johaug, 0,4 sekunder bak 3) Heidi Weng, 27,2 bak 4) Natalja Neprjajeva (Russland) 27,3 bak 5) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, 27,7 bak 6) Ebba Andersson (Sverige), 28,1 bak 7) Anamarija Lampic (Slovenia), 1,29,4 bak 8) Teresa Stadlober (Østerrike), 1,29,8 bak 9) Katharina Hennig (Tyskland), 1,30,1 bak 10) Charlotte Kalla (Sverige), 1,30,6 bak

Therese Johaug har vært suveren på lengre distanser denne sesongen, men måtte altså se lagvenninnen foran seg i dag.

– Jeg og Ingvild hadde bestemt oss før start for å prøve å hjelpe hverandre. Jeg følte vi klarte å lykkes med det, sier Therese Johaug etter å ha sett en konkurrent foran seg på distanserenn for første gang i vinter.

– Dette trigger meg til neste løp, og er det ei jeg unner å vinne, så er det Ingvild.

Utkjørt Weng

For Heidi Weng, som kastet frem foten i spurten og sikret tredjeplass, ble årets første dag en tung affære. Hun ble liggende i målområdet etter rennet, så utslitt at hun slet med pusten.

– Jeg kjempesliten i dag, jeg gikk meg helt tom, forteller Weng.

Til tross for utmattelsen, gir onsdagens avslutning selvtillit til resten av touren.

– Det var bare viktig for selvtilliten min at jeg fikk til å stake og at jeg fikk til å gå en bra sving. Jeg sliter veldig med det, og har vært veldig dårlig taktisk før, sier Weng.

Startlisten på jaktstarten over 10 kilometer var basert på tidene i tirsdagens renn, ikke resultatlisten sammenlagt. I teten var det jevnt, og fra ledende Therese Johaug til Natalja Neprjajeva på sjetteplass skilte det 26 sekunder.

Johaug og Ingvild Flugstad Østberg startet rennet sammen. 11 sekunder bak startet Ebba Andersson Heidi Weng, mens duoen Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Natalja Neprjajeva hadde i overkant av 20 sekunder å ta inn på teten.

Spurtsterk Østberg

Ved passering 6,6 kilometer hadde Johaug/Østberg økt ledelsen til det som var blitt en kvartett, og hadde fått en luke på nesten et halvt minutt til forfølgerne. Alt tydet på at seieren ville bli et oppgjør mellom de to venninnene.

I de siste kneikene frem mot mål prøvde Johaug å rykke fra den normalt mer spurtsterke Østberg, men inn på oppløpet staket Østberg forbi og vant sitt første løp denne sesongen.

Dette var etappe fire av sju i denne utgaven av Tour de Ski, som avsluttes i helgen. Kvinnene fortsetter Tour de Ski fredag etter en hviledag torsdag. Da går de 10 kilometer klassisk i Val di Fiemme.