Overraskende vinner – Østberg slått med 0,3 sekunder

TOBLACH: Ingvild Flugstad Østberg var forbannet etter at hun røk ut allerede i kvartfinalen på lørdagens sprint, men søndag fikk 28-åringen en stor opptur.

Gjøvikingen måtte prestere på ti kilometer klassisk i Toblach dersom mulighetene til en sterk sammenlagtplassering i årets Tour de Ski ikke skulle bli forspilt.

Flugstad Østberg åpnet sterkt fra et tidlig startnummer og tok ledelsen på første passeringspunkt etter 2,1 kilometer. Hun fortsatte å gå fort, og økte ledelsen distansen frem til neste passering.

I mål var den foreløpige ledelsen på ti sekunder til russiske Anastasija Sedova.

Det ble en lang ventetid i målområdet for Flugstad Østberg, som fra lederpodiet så at Natalija Neprjajeva tok ledelsen ved første passeringspunkt ute i løypa og holdt ledelsen ved halvgått løp.

Ledelsen ble mindre og mindre, og to kilometer før mål var forskjellen på de to kun et halvt sekund i Neprjajevas favør. Men det holdt akkurat, og i mål var den russiske 23-åringen kun tre tideler foran Flugstad Østberg.

– Det er et lite sjokk, sier NRK-kommentator Jann Post om den russiske seierskvinnen.

Sedova ble nummer tre og Krista Pärmäkoski nummer fire, henholdsvis 10,9 og 17,4 sekunder bak vinneren.

– Det var et veldig bra løp. Så blir det naturligvis surt at det kun er 0,3 sekunder når det stå rom førsteplassen, sa Flugstad Østberg etter rennet.

Hun innrømmer at sinnet hun følte etter den mislykkede sprinten lørdag, kan ha hjulpet henne til å prestere, om enn på et ubevisst nivå.

– Det har skjedd mange ganger at jeg har vært irritert én dag, og så gått fort neste gang. Men det har i så fall bare skjedd. Jeg går jo ikke og er sur frem til starten i dag. Jeg er irritert når jeg kom i mål i går, så blir jeg ferdig med det. Kanskje det er noe som ligger og ulmer inni meg, sier hun.

Opptur for Weng

Heidi Weng har ikke lykkes så langt denne sesongen, men 27-åringen, som har vunnet Tour de Ski de to siste årene, viste oppløftende tendenser søndag.

Weng endte til slutt på femteplass, drøye 20 sekunder bak vinneren, og ble med det nest beste norske løper.

– Det kommer sikkert til å gå opp og ned i denne Touren, og i dag ble det opptur for min del, sa Weng.

Hun innrømmet at det var godt for hodet med en opptur etter tunge prestasjoner tidligere i vinter.

– Målet for min del har vært at kroppen skulle fungere, og det gjorde den i dag, sier hun.

Russisk ledelse i Touren

Stina Nilsson ledet dermed Touren før dagens renn etter lørdagens sprintseier, men fikk det tungt søndag. 25-åringen fra Dalarna endte helt nede på 39.-plass og kastet bort forspranget hun hadde med seg.

Neprjajeva tok over sammenlagtledelsen i årets Tour. Russeren er 23,6 sekunder foran Jessica Diggins fra USA, mens treer Østberg er bak med 28,3.

– Målet mitt i dag var å ta inn på ledelsen i sammendraget, og det gjør jeg i dag, sa Flugstad Østberg.

Søndagens renn gikk i grått og tungt vær i den norditalienske alpebyen, og var den eneste intervallstarten i årets Tour.

De øvrige norske plasseringene:

9: Kari Øyre Slind

14: Astrid Uhrenholdt Jacobsen

25: Lotta Udnes Weng

29: Tiril Udnes Weng

30: Silje Øyre Slind

32: Mari Eide

47: Maiken Caspersen Falla

55: Anna Svendsen

Therese Johaug og Ragnhild Haga deltar ikke i årets Tour de Ski.