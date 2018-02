Øyeblikket har vært en norsk besettelse i 36 år. Nå lurer New York Times på hvorfor.

Saken oppdateres.

En russer og en nordmann - i frenetisk kamp på oppløpet. Et snødekt Holmenkollen. Og et inferno av lyd fra folkehavet.

«La den mannen få en stav», smalt det fra NRKs kommentator.

Scenene fra stafetten under 1982-VM er allemannseie i Norge. «Hvor var du da Brå brakk staven?» er spørsmålet over alle spørsmål.

I USA er imidlertid ikke historien like kjent. Det prøver New York Times å gjøre noe med.

I en lang artikkel med tittelen «Skistaven Norge aldri vil glemme» tar verdens største avis for seg hva som egentlig skjedde på sisteetappen under VM-stafetten i 1982 og hvordan stavbrekket er en del av nordmenns kollektive hukommelse.

«Where were you when Bra broke his pole», heter det i artikkelen.

– De samme spørsmålene, dag etter dag

«En mann brekker staven og fortsetter rennet. Ikke akkurat en månelanding, er det vel?», skriver journalisten om øyeblikket som er blitt kåret til et av langrennshistoriens største.

Se stavbrekket nedenfor.

Oddvar Brå fikk til slutt en stav. Etter en utrolig duell med Aleksandr Savjalov på oppløpet delte Norge og Sovjetunionen gullet.

Brå, nå 66 år gammel, får fremdeles spørsmål om stavbrekket og duellen med Aleksandr Savjalov.

– Noen ganger er det ti ganger daglig. De samme spørsmålene, dag etter dag, sier Brå til avisen.

I Pyeongchang-OL arrangeres herrestafetten i langrenn på søndag. Norge og Russland er de to største favorittene.