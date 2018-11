Comeback for Johaug

Espen Teigen forlater politikken for drømmejobben

Ny startholdeplass for tre nattbussruter

Har skapt et Ranheim som luktet på Europa: Nå kan han bli årets trener

Karantenenemnda gransker om Per Sandberg har brutt loven

Petter Northug skal jobbe for TV 2 etter karrieren

- Tydelig at Karantenenemnda mener jeg skal ligge på sofaen og ikke gjøre noen verdens ting

Lorentzen fortsetter der han slapp: – Ser ut til å være best i verden også denne sesongen

Her gratuleres Johaug av Bjørgen: – Jeg er veldig glad på hennes vegne

Petter Northug skal jobbe for TV 2 etter karrieren

- Tydelig at Karantenenemnda mener jeg skal ligge på sofaen og ikke gjøre noen verdens ting

Saken oppdateres.

Petter Northug skal jobbe for TV 2 etter at langrennskarrieren er over. Det bekrefter kanalen overfor Kampanje.

Skistjernen fra Mosvik har antydet at langrennskarrieren går mot slutten, og tidligere i uken sa han at hvis han ikke viser form før jul, så kan han legge skiene på hylla tidligere enn ventet.

Under sesongåpningen på Beitostølen ble Northug diskvalifisert etter blant annet å ha skøytet underveis.

– Jeg kan bekrefte at vi har inngått en langsiktig avtale med Petter Northug om at han skal jobbe med programinnhold og sportsrelatert innhold for TV 2 når han legger opp, sier programredaktør Jarle Nakken.

Northug ville ikke si noe om sin framtidige TV-karriere til NTB etter fredagens renn.

– Jeg får spille dum og si at jeg ikke vet noenting, svarte Northug på spørsmål om den nye jobben. (@NTB)