Petter Northug tok ingen sjanser - måtte droppe planlagt opphold med Therese Johaug

Saken oppdateres.

Petter Northug ble syk etter treningstur til Tenerife, droppet ut av samlinger og konkurranser i juli og august. Nå er han tilbake sammen med sprintlandslaget på samling og trening i skitunnelen i Torsby. Men han skulle vært i Seiser Alm og gjennomført første delen av et høydeopphold.

– Det var meningen at han skulle være sammen med Therese (Johaug) og Ingvild (Flugstad Østberg) til Seiser Alm og så skulle han flytte over til Livigno sammen med dem når samlingen startet der. På den måten skulle han få et fullverdig høydeopphold, sier langrennssjef Vidar Løfshus til Aftenposten.

Tar ingen sjanser

Petter Northug er en utøver som i stort sett alle år har satset på høydetrening som en del av grunnlaget for å prestere. I en sesong hvor det er redusert satsing på høydetrening i det norske laget, hadde han likevel bestemt seg for å kjøre et tradisjonelt høydergimen foran sesongen sammen med Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg.

Men etter sykdommen han pådro seg etter et treningsopphold på Tenerife blir det ikke tatt noen sjanser.

– Nå ser det ut som han er på rett vei. Han ble testet før han dro til Torsby og da var alt greit. Det er vel bare en helt vanlig Petter-time-out. Slike har han hatt mange av opp gjennom karrieren, sier Løfshus.

God tone

Vidar Løfshus kan fortelle om en skiløper som til tross for en problematisk måned, nå er i full trening og ved godt mot.

– Vi prøver å hanke ham inn i tide. Om vi lykkes, vil jo resultatlistene til vinteren fortelle.

Langrennssjef Løfshus var sist vinter skyteskive for Northug på sosiale medier. Akkurat den perioden ser ut til å være over.

– Vi har hatt veldig god dialog. Han er veldig åpen og på. Det ville vært veldig morsomt om han kom tilbake til der han burde være som utøver, sier Løfshus.

Høydetreningen kommer

Selv om høydeoppholdet i Seiser Alm/Livigno ble avlyst for Petter Northug, betyr det ikke at han dropper høyden. Han skal være med til høyden i Val Senales i slutten av oktober. Deretter blir det vurdert om det blir et høydeopphold i forbindelse med verdenscupen i Davos i desember.

– Det er også planen at han sammen med Therese og Ingvild skal lade opp til VM i Seefeld i høyden i Seiser Alm.

De blir de eneste fra det norske langrennslaget som velger høydeopphold foran mesterskapet. Resten av de norske langrennslandslagene vil forberede seg til VM på Sjusjøen.