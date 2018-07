Politiet tror de vet når Skofterud krasjet

Både for mye og for lite vann er problemer vi må løse bedre i årene som kommer

Saken oppdateres.

– Etterforskningsmessig anser vi saken som mer eller mindre ferdig. Vi avventer selvfølgelig tekniske undersøkelser på scooteren. Vi avventer også en rapport fra obduksjonen. Når det gjelder det etterforskningsmessige er dette ikke en veldig stor kriminalsak. Det er mer en ulykke som er veldig trist for både familien og andre pårørende, sier etterforskningsleder Thorbjørn Trommestad i Arendal til NTB.

Politiet har blant annet jobbet med å finne ut når ulykken skjedde. Den tidligere skiløperen (38) ble meldt savnet rundt klokka 1 natt til søndag, og ble funnet død rundt klokka 12.30 søndag. På lørdagskvelden var Skofterud i Arendal og politiet tror hun var på vei hjem herfra da hun krasjet inn i en holme.

I løpet av helgen har politiet avhørt folk som har sett og møtt Skofterud i forkant av ulykken.

– Vi har en helt sikker observasjon av henne på et sted som ligger ganske nær ulykkesstedet. Ting tyder på at hun har kjørt i retning av hytta og beklageligvis manøvrert feil i mørket og truffet fjellet, sier Trommestad.

– Kanskje den første mørke kvelden

Den siste observasjonen ble gjort rundt midnatt, og politiet tror derfor at ulykken skjedde kort tid etter dette. Politiet tror at mørke og dårlig sikt kan ha bidratt til feilmanøvreringen.

– Det var mørkt på dette tidspunktet. Dette var kanskje den første mørke kvelden i sommer. Det var overskyet og hadde regnet, sier etterforskningslederen.

Skofterud ble funnet på land på øya St. Helena i Hovekilen ved Tromøy i Arendal. Vannscooteren lå da i en liten bukt i nærheten.

– Man kan anta at hun har truffet land med scooteren og har fått skader på grunn av dette. Disse svarene vil obduksjonsrapporten kunne gi, sier Trommestad.

Utover å avvente svar på de ulike undersøkelsene som ennå pågår, er det ikke så mye politiarbeid som gjenstår i saken.

– Det viktigste her er at vi sørger for at familie blir fulgt opp sammen med nærmeste pårørende, sier Trommestad.

– Trist og vanskelig

Skofterud ble meldt savnet av kjæresten Marit Stenshorne da hun ikke kom tilbake til hytta på Tromøy. Tidligere på kvelden hadde de vært på konsert sammen i Arendal. Stenshorne tok søndag kveld til Instagram for å sette ord på sine følelser.

– Vibeke, du er min store kjærlighet, min kjæreste, min elskede, min helt, min mentor og bestevenn. Vi sa: Vi to for alltid. Vi skulle jo bli gamle og krokete sammen. Det kommer til å bli så trist og vanskelig uten deg. Du ga meg så mye positivitet, takknemlighet, latter, glede, kunnskap og kjærlighet. Elsker deg, skriver Stenshorne.

Vibeke Skofterud var i mange år i verdenseliten i langrenn. Hun la opp i 2015. Hennes største meritter som idrettsutøver var OL-gull i stafett fra 2010 og to VM-gull i stafett (2005 og 2011).

I 2012 gikk Vibeke Skofterud til topps i langløpet Vasaloppet som første norske kvinne. Hun tok også et individuelt NM-gull i sprint i 2002 og hadde 15 pallplasser individuelt i verdenscupen.

