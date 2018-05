Norges nye trener: Dette kan vi lære av svenskene

Mattilsynet stengte anlegg for produksjon av flymat

ULLEVAAL STADION: Som Adresseavisen meldte tidligere mandag, blir Ole Morten Iversen ny trener for kvinnelandslaget. Ansettelsen ble bekreftet på en pressekonferanse 13.30.

– Det er litt blandede følelser. Jeg grugleder meg. Jeg gleder meg vanvittig til å bli kjent med jobben, sier Iversen foran en reklameplakat på Ullevaal Stadion.

– Var det lett å si «ja»?

– Både ja og nei. Fredag fikk jeg tilbudet, og da sa jeg «ja» tidlig. Men da hadde jeg tenkt gjennom dette grundig. Men hadde jeg blitt spurt for et par måneder siden, ville jeg nok tvilt mer.

– Ikke noe nytt å komme med

Iversen, som er far av landslagsløper Emil Iversen, har vært tilknyttet skigymnaset på Meråker siden 1983. De siste to sesongene har han dessuten vært landslagssjef for de svenske kvinnene.

På pressekonferansen fikk han spørsmål om hva de norske løperne kan lære av svenskene.

– Ikke så mye på trening, men på individnivå er det noe. Noe av det de beste har på individnivå, har vi noe å lære av, sier Iversen.

De norske langrennskvinnene har hatt enorm suksess de siste sesongene. I Pyeongchang vant det norske laget tre av seks øvelser. De siste fem verdenscupsesongene har en norsk løper vunnet sammenlagt.

Iversen innser at det er vanskelig å forbedre treningsarbeidet.

– Det er stor forskjell på da jeg begynte i Sverige for to år siden. Når jeg begynner her, har jeg ikke noe nytt å komme med. Det blir mer å finne ut om det er ting som kan gjøres enda bedre med de norske utøverne.

Han understreker at målet uansett er å være «like dominerende» tidligere.

Assistentjobb lyses ut

Iversen tar over for Roar Hjelmeset, som søndag bekreftet at han slutter. I tillegg har Sjur Ole Svarstad sluttet som assistenttrener.

– Navnet til Ole Morten sto høyt på listen da vi visste da han var ledig. Jeg har brukt Roar og Sjur Ole og snakket mye med dem. Til slutt var det ikke så mange kandidater, sier langrennssjef Vidar Løfshus på pressekonferansen.

Løfshus forteller at han snakket med løperne før valget falt på Iversen.

Det kom også frem på pressekonferansen at jobben som assistenttrener er blitt utlyst. Stig Rune Kveen, som har vært Petter Northugs trener de siste sesongene, har vist interesse for stillingen.