Pressekonferanse: Østberg kan ikke gå skirenn av helsemessige årsaker

BEITOSTØLEN/OSLO: Hun mister dermed helgens renn på Beitostølen og verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg. Det sa hun på en pressekonferanse torsdag.

29-åringen har ikke noe klart svar på når hun er tilbake i skisporet.

Østberg startet seansen med en spøk om at hun var blitt gravid, noe hun raskt trakk tilbake, men var mer preget da hun fortalte at hun ikke er klar for å gå skirenn.

– Det har seg sånn at jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er selvfølgelig veldig kjedelig og beklagelig at det er blitt sånn. Det er helsemessige årsaker, der ikke alle kravene i helseattesten er innfridd. Det vil si at det beste for meg nå er at jeg står over skirenn, forteller hun.

Forrige sesongs verdenscupvinner sa at hun har valgt å trene mye og tøft.

– Som toppidrettsutøver balanserer man ofte på en knivsegg. Det er en risiko med å trene så mye, og nå trenger kroppen litt tid for å komme seg på plussiden, sa hun videre.

Fra sist vinters VM i Seefeld tok Gjøvik-løperen med seg tre sølv- og to bronsemedaljer.

– Helsea trumfer alt

Østberg fortalte at det er en sammensatt situasjon og at det er flere ting som ligger bak, men at hun ikke ønsket å gå i detaljer.

– Jeg ønsker å være så åpen og ærlig som mulig, uten å gå inn i hver minste detalj. Jeg håper dere respekterer det. Jeg prøver også å være bevisst min rolle som forbilde, og jeg håper fortsatt å kunne være det. Jeg tror og håper jeg har noen grunnleggende verdier, sier hun.

Østberg sa videre at hun ellers har det fint og stort sett er i godt humør.

– Jeg sitter ikke inne og sturer og griner, sier hun.

Samtidig legger hun ikke skjul på at det er veldig kjedelig å måtte stå over skirennene.

Hun roste støtteapparatet, som av og til må være litt strenge.

– Helsen trumfer alt, sa hun.

– Må ha respekt

Øystein Andersen, som er skiforbundets medisinske ansvarlige, vil heller ikke være konkret på hva som er Østbergs utfordringer med helsen.

– Hun er ikke syk, og hun trener. Men som hun sa, så lever de (utøverne) på en knivsegg og belaster kroppen ekstremt mye. Dette er en sammensatt situasjon, sa Andersen som på spørsmål fra NRK avkreftet at det dreide om spiseforstyrrelser.

– Jeg synes hun var tøff. Hun går langt i å nevne sin helse. Så må vi ha respekt for hvor langt man går i å være privat, sa Andersen.

