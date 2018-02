Ragnhild Haga takker psykologen for OL-suksessen: – Det var viktig å få ryddet opp i hodet

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: – Har du det bra?

Britt Tajet-Foxell haster inn døren på hotell Olive der langrennsløperne bor. Olympiatoppens psykolog har kåpen på, fordi hun har vært ute og gjort et lite ærend. Ragnhild Haga får en varm klem.

Gulljenta har fridag og er avslappet. 27-åringen trengte en pause etter dager som har ført henne til skyene.

Utøveren fra Nannestad var ikke forberedt på det som skulle komme i Sør-Korea. Gull på 10 km fri og deretter stafetten, gjør romerikingen til en av de store under dette mesterskapet.

Søndag går hun det siste rennet i OL, 30-kilometeren. Der kan det bli mer jubel.

Men på veien til nå å ha to OL-gull og være en av favorittene på tremila, har det skjedd mye.

Var reserve i fjor

Kontrasten til siste vinters verdensmesterskap i Lahti kunne ikke ha vært større. Den gangen ble hun tatt ut som reserve. Måten hun angrep det på, har fått store og konsekvenser for det som skulle komme i Pyeongchang.

Ragnhild Haga var i ingenmannsland under ski-VM.

Det hun var med på da, har hjulpet henne til suksess i OL.

Når den dobbelte gullvinneren fra Nannestad starter på tremila, vil Tajet-Foxell følge med fra London.

Olympiatoppens viktige brikke, hun som får mange utøvere til å få opp selvtilliten, løfte dem som er langt nede, ta seg av reservene og forberede de aktive på hva som venter, er endelig kommet hjem.

Ragnhild Haga (27) Født: 12. februar 1991 Kommer fra Holter i Nannestad Bosatt: Oslo Sivilstand: Samboer med Øyvind Gløersen Meritter: OL-gull, Gull, to sølv og to bronse fra ungdoms-VM i 2009. To gull og én sølv fra junior-VM, 2 NM-gull og syv medaljer totalt. En verdenscupseier.

Noe av det siste hun gjorde i Pyeongchang, var å snakke med Ragnhild Haga. De to har et helt spesielt bånd.

Hvem er jeg oppi dette?

– Det vanskelige ved å være reserve er at løperne havner i ingenmannsland. De er på en måte utenfor laget og mister identiteten sin. Hvem er jeg oppi dette?

Britt Tajet-Foxell titter over på Haga som sitter tvers over henne i en skinnsofa. Hun legger til:

– Jeg gikk hvert eneste renn i Lahti sammen med henne.

– Jeg visste ikke at du var så god på ski?

– Det er jeg heller ikke, men vi forberedte oss mentalt på at Ragnhild skulle få gå, at hun skulle vite hva som ventet.

Haga nikker. OL-debutanten fikk gå nettopp tremila den siste dagen, istedenfor Ingvild Flugstad Østberg.

– Jeg var der ti dager først, i utgangspunktet uten å få mulighet til å delta. Likevel måtte jeg være klar. Da var det fint å ha teknikkene til Britt, som er omsorgsfull og så meg som menneske, ikke bare som idrettsutøver. Det er viktig at man blir tatt vare på og er forberedt til renn, sier Haga.

Hun forteller at det blir veldig tomt når alle andre er på stadion og går skirenn og gjør akkurat det hun har lyst til å gjøre, og så får hun ikke være med på moroa.

– Men hvordan kunne dere gå sammen – uten å gå?

– Britt er flink til å visualisere. Vi tegnet opp løypen. Vi tok oss mentalt gjennom den, slik at jeg var forberedt på hva som ventet, opplyser Haga.

Tajet-Foxell bryter inn:

– Vi jobbet med selve skyvet og med taktikk. Skal man slåss mot konkurrentene eller angripe og bli venn med løypa? Når man angriper løypen, har man fokus på det man skal gjøre og har et spisset, smalt fokus. Da åpner det seg en helt annen tankeverden.

Hjalp Haga videre i karrièren

Utøveren fra Åsen IL hadde tenkt gjennom mange scenarioer i mesterskapet for et år sider, da uvissheten lå som et teppe over henne.

Plutselig ble teppet dratt bort, og hun kunne komme frem.

– Jeg følte at jeg var ekstremt klar for det både fysisk og mentalt da jeg endelig fikk sjansen. Det var mest fokus her og nå og hvilke arbeidsoppgaver jeg skulle ha, og minst mulig fokus på resultat.

– Vil du si at samarbeidet har bidratt til at du er blitt den du er som skiløper i dag?

– Ja. Denne prosessen var veldig viktig for å få ryddet opp i hodet. Jeg følte at jeg hadde kontroll. Jeg lærte veldig mye i Lahti i fjor. Den ene tingen er å være en god reserve, men jeg brukte det også motivasjon til å legge ned et godt treningsarbeid foran denne sesongen. Jeg ville ikke å være reserve i år.

Ragnhild Haga ler. Hun var med på et historisk renn i Lahti, der Norge besatte de fire første plassene. Den ferskeste ble nummer fire. Foran seg hadde hun Marit Bjørgen, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Kan vinne igjen

I OL kan formsterke Ragnhild Haga vinne igjen. Mange utøvere i ulike idretter har pakket sammen og dratt hjem. Haga har jobbet med hodet sitt og innrømmer glatt at da hun kom til Pyeongchang, var hun ikke engang sikker på om hun fikk gå så veldig mye.

– Men jeg visste at nivået mitt var høyere enn året før. Samtidig er det veldig tøft å få en plass i det norske laget. Men så har jeg alltid tenkt at hvis jeg hever nivået mitt, så vil jeg være blant de beste i verden.

Hun fikk rett. Hun er i verdenstoppen. Og kan bekrefte det ved å ta et nytt gull søndag.

Det vil i så fall ikke forundre Britt Tajet-Foxell.