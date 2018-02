Kommentatorer reagerer på langrennssjefens voldsomme Johaug-utspill: – Det er veldig pussig

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG/BERGEN/OSLO: Norge har nettopp gjennomført tidenes vinter-OL, og Marit Bjørgen er blitt tidenes vinterolympier etter sitt gull på den avsluttende 30-kilometeren.

Dopingutestengte Therese Johaug måtte imidlertid se OL fra TV-skjermen. Etter at OL nå er over, går landslagssjef Vidar Løfshus til angrep på Det internasjonale skiforbundet (FIS). Landslagssjefen er klar på at utestengte Johaug burde ha fått stille på startstreken i Sør-Korea.

Løfshus sender følgende melding til FIS-president Gian-Franco Kasper:

– Vi skal ta samling i bunn og prøve å komme tilbake. Ikke minst skal vi løfte frem Therese Johaug igjen, sier Løfshus på spørsmål fra NTB om hvordan Norge skal følge opp langrennssuksessen fra OL til VM i Seefeld.

– Det er en skam at Det internasjonale skiforbundet (FIS) har stengt henne ute herfra. Det håper jeg at de ser. Selv om de prøvde å ta fra oss den, så er vi likevel best uansett, og det håper jeg at FIS-president Gian-Franco Kasper merker seg, sier Løfshus.

Johaug ble utestengt i 18 måneder etter dopingsaken, og fra og med 17. februar er hun formelt sett en del av landslaget igjen. Om to måneder kan hun konkurrere igjen. Da er dommen fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS) sonet.

– Vi skal passe på at hun skal få de medaljene hun fortjener, og det burde hun ha fått muligheten til her også, men det var det noen som hindret. Det skal de få smake neste år, sier sportssjefen.

Kommentator: – Pussig tidspunkt

Dommen skapte stor debatt. Noen mente at den var for streng, mens andre påpekte at den var innenfor det som var vanlig straff i lignende saker.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli reagerer på Løfshus-utspillet.

– Jeg synes det er utidig av Løfshus å komme med dette nå, på en dag der alt i utgangspunktet handler om tidenes vinterolympier Marit Bjørgen. Det er veldig pussig at han bruker anledningen til å vri fokus over på Johaug-saken, sier Løfaldli.

Bjørgen: – Jeg er uenig i dommen

Søndagens gullvinner Marit Bjørgen sier seg enig i kritikken mot Johaug-utestengelsen.

– Ja, jeg er uenig i dommen, jeg er det. Therese har hatt dette som et mål, og det har vært et stort savn ikke å ha Therese her. Jeg vet hvor tøft det er for henne å sitte hjemme og se på, sier Bjørgen.

Det siste Løfshus-utspillet har fått oppmerksomhet i sosiale medier. Sportskommentator Tomas Petterson i den svenske avisen Expressen er blant dem som reagerer.

– Så utrolig merkelig, skriver han på Twitter.

Birger Løfaldli mener at Løfshus-uttalelsene minner om det landslagssjefen sa før Lahti-VM i fjor. Da sa Løfshus at mediene var ansvarlig for Johaugs dopingsak. Senere beklaget han uttalelsen.

– Jeg har tidligere i OL stilt spørsmål rundt hvor mye den norske langrennsledelsen har lært av krisen de har vært gjennom det siste året, særlig når det handler om det som går på ydmykhet og vilje til endring. Utspillet fra Løfshus nå gjør meg ikke sikrere på at langrennsledelsen har lært så mye, sier Løfaldli.

– Johaug har ansvaret

Også TV 2-ekspert Johan Kaggestad stusser over Løfshus. Han mener at langrennsledelsen må finne seg i CAS-dommen.

– Johaug har ansvar for det hun gjorde, uansett om det er leger som har bommet på rutiner. Det er en kjedelig sak, jeg tror de fleste tror på hennes forklaring, men det er mange andre utøvere vi ville ledd av dersom de hadde kommet med en tilsvarende forklaring, sier Kaggestad til VG.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø svarte slik konfrontert med det Løfshus sier:

– Det tenker jeg at er Vidar sin kamp, og da kan han kjempe den.

Overfor TV 2 står Løfshus for uttalelsene. Og timingen for utspillet.

– Det handler om at vi har gjennomført en kjempesesong og slått tilbake mot en gjeng som har motarbeidet oss. Vi har vist at vi klarer oss selv om de forsøker å stikke kjepper i hjulene for oss. Så det synes jeg er helt riktig timing, sier Løfshus.

– Det er et sinne jeg har hatt i ett og et halvt år, og som det nå er på tide at kommer ut. Jeg håper det skaper litt bølger hos FIS også, sier han videre.

Bjørgen: - Hun betyr mye for meg

Johaug selv var raskt ute med å gratulere Bjørgen etter gullet.

– Du har alltid vært mitt store forbilde, igjen beviser du hvorfor. Gratulerer som tidenes vinterolympier. You are the best, skriver hun på Instagram.

Marit Bjørgen blir rørt av meldingen fra Johaug.

– Jeg fikk se meldingen tidligere i dag. Det er sterkt å se. Hun betyr mye for meg, og hun er en del av denne gullmedaljen, sier Bjørgen.

– Jeg pratet med Therese i går, og hun hadde virkelig troen på meg i dag. Det gir jo motivasjon til meg. Jeg sa at jeg skulle tenke på henne der ute hvis jeg begynte å bli sliten, for Therese hadde bare mørnet på. Jeg tenkte på Therese i starten, for da måtte jeg gå mye i front. Da kjente jeg at Therese skulle vært der, for da hadde jeg hatt en til som kunne ha vært med og holde farten oppe, sier Marit Bjørgen.