Russerne reagerer på at syk Northug ble plassert på deres hotell

Det liker Russlands landslagstrener svært dårlig. Northug byttet hotell i italienske Val Senales for å unngå å utsette resten av den norske langrennsleiren for smittefare.

– Det er litt overraskende at Norge flyttet han hit hvor vi bor. De vet at her holder Russland og Finland til, og i går kveld kom også Sveits med Dario Cologna. Dersom det er frykt for at Northug kan smitte andre, så er jo dette rart. Det er nok av andre hoteller i dalen her, sier Markus Cramer til TV 2.

Han reagerer også på at en syk Northug ble holdt i høyden. Cramer mener det ville vært mer naturlig at trønderen hadde blitt sendt til et lavereliggende sted.

– Vi hadde også en løper som ble syk under oppholdet her i Val Senales. Han ble flyttet fra 2000 meter over havet og ned til Naturns på snaue 600 meter. Jeg er ikke lege, men har hele tiden trodd at det var normalt ved sykdom, sier Russlands landslagstrener.

Northug ble syk natt til søndag. Også Emil Iversen er satt ut av omgangssyke.

Sprintlandslaget for menn og kvinnelandslaget har den siste tiden oppholdt seg i den italienske høyden. Mandag og tirsdag er medier invitert til pressemøter i Val Senales.

