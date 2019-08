Russisk rival snøt Klæbo for seieren i Toppidrettsveka

Det amerikanske esset drar til Trondheim for å trene – hyller norsk plan for å få frem nye VM-helter

Jobber for å få like mange kvinner i bystyret

Det amerikanske esset drar til Trondheim for å trene – hyller norsk plan for å få frem nye VM-helter

Saken oppdateres.

Klæbo hadde 12 sekunders forsprang på Bolsjunov ut fra start på lørdagens 15 kilometer lange avsluttende jaktstart i Trondheim. Ikke overraskende kom den sterke russeren opp i ryggen på nordmannen underveis, og mot slutten måtte Klæbo gi noen små sekunder i seierskampen.

– Jeg er litt skuffet over at jeg ikke klarte å få ryggen hans (Bolsjunov) nedover. Han fikk ryggen til motorsyklisten, og da ble det for mye vind for meg bak. Da klarte jeg ikke å ta han igjen, sier Klæbo.

I mål skilte det de to rivalene 2,1 sekunder.

- Andreplass her er greit. Musgrave så det før start: "Du må ikke finne på å vinne Toppidrettsveka. Da kan det gå gærent til vinteren". Da turte jeg ikke annet enn å høre på Musgrave, fleipet Klæbo.

Martin Løwstræm Nyenget tok tredjeplassen. Han var slått av Bolsjunov med 3,3 sekunder.

Mattis Stenshagen og Fredrik Riseth fulgte deretter.

Tiril Udnes Weng gikk til topps i kvinneklassen i lørdag. Ane Appelkvist Stenseth fulgte nærmest.

Udnes Weng ledet lørdagens 12 kilometer lange jaktstart i Trondheim fra start til mål. Hun gikk ut ti sekunder foran tvillingsøster Lotta og hadde god kontroll på forfølgerne.

I mål kom hun 20 sekunder foran nærmeste konkurrent.

Stenseth vant spurten om andreplassen mot Lotta Udnes Weng. Russiske Natalija Neprjaeva fulgte på fjerdeplass.

Best tid på jaktstarten hadde den svenske langrennsyndlingen Frida Karlsson. Hun startet imidlertid for langt bak teten til å kunne melde seg på i kampen om sammenlagtseieren.

Karlsson endte til slutt på sjuendeplass sammenlagt.

(NTB/100 % Sport)