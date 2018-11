Russisk skremmeskudd: Utklasset nordmennene med kjempeavslutning

May: Parlamentet skal stemme over brexitavtalen før jul

RUKA: Lørdag spurtslo han Johannes Høsflot Klæbo på sprintfinalen, søndag leverte Aleksandr Bolsjunov en ny overbevisende prestasjon i løypene i finske Ruka.

På 15-kilometeren i klassisk stil viste den russiske 21-åringen at han vil være med på å prege langrennssporten i årene fremover.

Emil Iversen så lenge ut til å være med å kjempe om seieren, etter en svært offensiv åpning, men mot slutten økte Bolsjunov avstanden.

Russeren vant til slutt med 19,5 sekunder. Iversen knep andreplassen, rett foran Calle Halfvarsson.

– Det er enormt det han leverer. Kan noen ta fra ham den gula trøya i år, det er spørsmålet, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Det kan fort være verdenscupvinneren dette her, sa ekspert Torgeir Bjørn.

Hylles av nordmennene

Også de norske konkurrentene hyllet Bolsjunovs prestasjon.

– Nok et bra skirenn, så jeg er veldig fornøyd. Vi har lært litt av at man må åpne knallhardt, så jeg gadd ikke å lenge igjen sekunder i starten. Jeg fikk en pangstart, og det der vel der jeg slår alle. Til slutt var det bare en russer som var for god. Han var det ikke noe å gjøre noe med, sa Emil Iversen til NRK.

– Han er veldig, veldig god, og har nesten ingen svakheter. Det er nesten 20 sekunder opp, så det er et bra skirenn, sa Iversen.

– Det er et stort skirenn han leverer, for jeg tør påstå at nivået på de ti øverste løperne her er ganske høyt, sa Martin Johnsrud Sundby.

– Det er helt rått. Seier i går og seier i dag, og helt overlegent også, sa Didrik Tønseth.

– Bolsjunov virker å være enda bedre i år enn i fjor. Jeg er 47 sekunder bak, det er mye, sa Johannes Høsflot Klæbo.

Selv med kun to fullførte distanser, tror fjorårets verdenscupvinner at det vil bli vanskelig å fravriste Bolsjunov seieren i år.

– Vi har en jobb å gjøre fremover. Når han først har fått trøya, tror jeg det blir tøft å ta den fra ham igjen. Det vil kun være en bonus i år, sier Klæbo.

– Han skal ikke få vinne alt i år, men blir nok en sterk utfordrer til den gule trøya, sier Sundby.

Jevnt felt

Det var svært jevnt mellom et stort knippe løpere i starten. Johannes Høsflot Klæbo, som tabbet seg ut på sprinten lørdag, gikk hardt ut, men Emil Iversen var enda sterkere på de første målepunktene.

Iversen gikk knalltøft ut fra start og lå tidlig nesten 5 sekunder foran de hardeste konkurrentene. Ved drøye to kilometer var det kun Bolsjunov som holdt følge. Russeren lå likt med Iversen etter fem kilometer, og ved halvgått løp var han foran.

Ved passeringspunktet på 9,7 kilometer lå Bolsjunov drøye ti sekunder foran Iversen og russeren økte bare på de siste kilometerne.

På et tidligere startnummer gikk Calle Halfvarsson. Svensken leverte en svært sterk avslutning og gikk i mål til en soleklar ledelse.

Sterke løpere som Martin Johnsrud Sundby og Andrej Larkov gikk i mål bak Halfvarsson, men det skulle ikke holde mot de aller beste.

Emil Iversen spurtet i mål 1,7 sekunder foran Halfvarsson, men deretter kom altså Bolsjunov. Den råsterke russeren kontrollerte inn til sin andre seier av to mulige i årets verdenscup i langrenn.

Halfvarsson var 21,2 sekunder bak vinneren, mens Martin Johnsrud Sundby ble nummer fire, 31, 3 sekunder bak.

Norge gjorde en solid laginnsats, og hadde sju løpere blant de 14 beste.

– Jeg erkjenner at jeg er et stykke bak han som vinner, men veldig tett på de som er rett foran. Vi får se om det er noe å gjøre med det fremover, sa Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg føler det er greit, men det går ikke fort nok. Jeg holdt ikke internasjonalt nivå i dag, sa Didrik Tønseth, som ble nummer ti.

Johannes Høsflot Klæbo er ikke helt fornøyd med åpningshelgen i årets verdenscup.

– Jeg er ikke der jeg var i fjor, så ærlig må jeg være, innrømmer 22-åringen.

