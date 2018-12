Russisk stjerne vant og nektet å prate med pressen

Saken oppdateres.

TOBLACH: Etter å ha vært bort fra internasjonalt langrenn mer eller mindre mellom januar 2018 og Davos var Evgenij Ustjugov tilbake der han en gang var. En som alltid kan vinne. Han var også en av de russiske utøverne som ikke ble invitert til å delta i OL. Russland ble utestengt fra lekene på grunn av det som skjedde under Sotsji-lekene, men en del russiske utøvere ble invitert av IOC til å delta som under et nøytralt flagg.

Akkurat den beslutningen tok Ustjugov svært tungt.

Ikke før etter VM

Når han nå er tilbake for fullt i internasjonal langrenn, er det en tilbakeholden russisk langrennsløper som er med. Norske medier fikk beskjed fra tolken og oppasseren til de russiske utøverne om at Ustjugov ikke kommer til å snakke.

– Utsjugov snakker ikke med noen før etter VM i Seefeld, slo mannen som fulgte Alexandr Bolsjunov gjennom pressesonen, Max Volkov fast.

Ustjugov sesongdebuterte i Davos før jul. Gikk et middels løp, kom seg til kvartfinalene i sprintåpningen av Tour de Ski. Men søndag var han tilbake på vinnersporet.

De eneste som virkelig klarte å holde følge var landsmannen Aleksandr Bolsjunov og Simen Hegstad Krüger.

Krüger var 12 sekunder bak, mens Bolsjunov var nesten 22 sekunder etter sin landsmann. Det betyr at Bolsjunov nå leder Tour de Ski sammenlagt foran Ustjugov og Johannes Høsflot Klæbo.

Jakter på russerne

Og nettopp dette var OL-vinner Simen Hegstad Krüger veldig godt fornøyd med. Han har ikke vært i nærheten av samme formen som hadde i Pyeongchang i februar.

– Nå er jeg i godt i gang igjen. Nå er jeg på hugget.

Dermed er han også en outsider til å vinne hele Tour de Ski.

– Jeg kan være på pallen til slutt. Det er det jeg kjemper for, og det er jo derfor jeg er her. Det er noen distanser hvor jeg må ta meg sammen for å ikke tape for mye. Hvis formen er bra, så skal jeg være brukbar opp den siste bakken.

I motsetning til russerne som sto sammen med ham på pallen søndag, så er han en lett løper som har bakkeklatring som sin styrke.

– Jeg vet ikke hvor mye bedre enn russerne jeg er, men jeg tror jeg er bedre enn dem. Jeg gleder meg til å gå den bakken.