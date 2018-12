Russland rystet Norge – så ble Krogh den store helten

Her kommer seks nye gatetoalett i Trondheim - til en verdi av 1-2 mill. per stykk

Som ventet ble det en norsk-russisk duell på dagens herrestafett på Beitostølen. De to lagene gikk sammen ut på den siste etappen. Norges ankermann Finn Hågen Krogh var på papiret den beste spurteren, og hadde fordelen da russiske Andrej Melnitsjenko ikke klarte å rykke fra.

Inn på stadion overtok Krogh ledelsen for å ha kontroll inn mot oppløpet, og hadde ingen problemer med å gi Norge den andre seieren for dagen. Han slo Russland med 0,7 sekunder.

– Det var tungt. På flatene gikk han så dyrisk at jeg slet. Jeg valgte å ta det bakke for bakke og meter for meter, for jeg visste at jo nærmere jeg kom mål hadde jeg større sjanse for å ta det, sa Finn Hågen Krogh til NRK etter løpet.

Kommentator Torgeir Bjørn var fornøyd med jobben dagens ankermann gjorde på den siste etappen, men er likevel bekymret før VM-stafetten i mars.

- Krogh besto nok en gang testen som ankermann på stafetten, til tross for litt usikker form på forhånd. Han spurter ned Melnichenko, han gjør alt rett. Så er det bare at i VM så er det Sergej Ustjugov som er ankeretappe, og det blir verre, sa NRKs Torgeir Bjørn etter målgang.

Det norske andrelaget tok tredjeplassen 53,4 sekunder bak førstelaget.

Iversen rykket

Den første etappen ble en trøndersk duell mellom to svært formsterke løpere. Emil Iversen gikk for førstelaget, og tok teten i feltet. Et stykke bak fulgte byåsingen Didrik Tønseth.

Halvveis ut på den andre runden bestemte Emil Iversen seg for å forsøke å rykke, og sprakk opp feltet totalt. På kort tid klarte han å skape en luke ned til Norges annetlag og Russland. Meråkerbyggen gikk alt han klarte inn mot veksling, og klarte å skaffe en luke på 7,7 sekunder til Tønseth, og 16 sekunder til Russland.

– Det var en fin etappe. Når jeg først bestemte meg for å gå første etappe var det greit å legge inn en god søknad på å få gå flere, sa Iversen til NRK.

På andre etappe hadde de norske lagene Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund. Bolsjunov på det russiske laget brukte kort tid på å tette luken til Sundby. Dermed ble det en trio som gikk sammen på den andre etappen.

Trioen ble splittet da Bolsjunov satte opp en enorm fart ut på den andre runden. Sundby klarte å holde følge, mens Holund slet og måtte gi tapt. Sundby holdt nesten helt inn, men måtte gi noen meter inn på stadion.

– Det er så vilt. Bolsjunov går så fort i klassisk at jeg blir kjempeimponert. Jeg har aldri sett maken til noe slik. Det er stor idrett det han driver. Hva skal vi finne på for å ta han på 15 kilometer i VM, det må vi ligge å tenke litt på, sa Sundby.

Sjur Røthe gikk ut ni sekunder bak Denis Spitsov, men var oppe i ryggen på russeren etter litt over en kilometer. Det norske annetlaget lå halvminuttet bak, så det lå an til å bli en ventet norsk-russisk duell på de siste etappene. Duoen gikk sammen inn til siste veksling, og sendte Finn Hågen Krogh og Andrej Melnitsjenko ut på ankeretappen.

Ny svensk fiasko

De svenske kvinnene var langt bak de norske på kvinnestafetten, og marerittet for Sverige fortsatte hos herrene. Jens Burman på første etappe tapte langt over minuttet på Iversen, og var ute av løpet. Andremann Calle Halfvarsson tapte over 50 sekunder til teten på sin etappe. De gikk til slutt inn til en 11. plass 2,36 bak Norge.

De norske jentene vant en overlegen seier i sin stafett tidligere søndag. Heidi Weng, Therese Johaug, Ragnhild Haga og Ingvild Flugstad Østberg vant stafetten foran Russlands annetlag og Finland.

