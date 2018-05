SISTE: Roar Hjelmeset ferdig som landslagstrener

Ny turisthytte på et sted der «ingen skulle tru at nokon kunne bu»

Saken oppdateres.

Roar Hjelmeset er ferdig som trener for det norske langrennslandslaget for kvinner. Det bekrefter skiforbundet i en pressemelding søndag.

Hjelmeset har vært hovedtrener for kvinnelandslaget siden Egil Kristiansen ga seg i 2016.

Nå går han over i en trenerrolle på Skigymnaset på Hovden.

– Jeg ser frem til på nytt å kunne jobbe med juniorutøvere og samtidig jobbe der jeg bor, sier Hjelmeset i pressemeldingen.

– Svært takknemlig

Treneren ser tilbake på tiden som landslagssjef som noe positivt.

– Jeg er glad for å ha fått mulighet til å jobbe over ti år i et spennende konkurranse- og forbedringsmiljø, og kommer selvsagt til å savne alle gode kolleger i skiforbundet.

40-åringen snakker varmt om arbeidet han har fått lov til å være med på siden han begynte i jobben våren 2016.

– Ikke minst vil jeg savne løperne jeg har fulgt tett over mange år. Jeg er svært takknemlig for å ha hatt mulighet til å være med på deres fantastiske utvikling fra juniornivå og til å oppleve at de tar sine første worldcupseire og mesterskapsmedaljer.

Forståelsesfull Løfshus

Landslagssjef Vidar Løfshus legger ikke skjul på at Hjelmeset har vært en stor bidragsyter i løpet av sin tid i Skiforbundet.

– At Roar nå ønsker å reise tilbake til Hovden med fokus på mindre reising og mer tid til jobb og familie, er et valg jeg har stor forståelse for, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

– Roar har bidratt med solid kompetanse og erfaring samt en «alvorlig» dose humor og glede inn i landslagsmiljøet, noe vi selvsagt kommer til å savne. Jeg håper også han tar seg tid til å glede seg over de fantastiske resultatene han har oppnådd gjennom disse årene.

– Jeg ønsker ham lykke til på Hovden Skigymnas hvor unge, lovende gutter og jenter vil få stor nytte og glede av han.