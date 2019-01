Så mye tjener stjernene på Tour-suksess: – Akkurat nok til flybilletten hjem

Det er helt forferdelig at det skal koste så mye å gi sine nærmeste en verdig gravferd

Mistet førerkortet og anmeldes etter å ha kjørt for fort

Glede i Selbu for vindkraft

«Alle» dropper Tour de Ski. Her er fire forslag som kan endre dette

Ras over vei i Verdal

Offensiv Klæbo vil kjempe for å få gå flere VM-distanser

Valnes drømmer om spesiell VM-distanse: Dette må han gjøre for å nå dit

«Alle» dropper Tour de Ski. Her er fire forslag som kan endre dette

«Alle» dropper Tour de Ski. Her er fire forslag som kan endre dette

Ras over vei i Verdal

Saken oppdateres.

TRONDHEIM/OBERSTDORF: En seier i Tour de Ski gir ikke bare prestisje og ære. Skiløperne vil også få et solid innskudd på bankkontoen dersom de er blant de første som kommer seg opp monsterbakken i Val di Fiemme på søndag.

Førstemann opp bakken vil få 477.000 kroner for sammenlagtseieren. I tillegg er det premiepenger å hente for havne på pallen på hver etappe, for å lede sammenlagt etter hver etappe, og sprintrankingen totalt.

Vant 26 000 kroner - dro hjem

Johannes Høsflot Klæbo har vunnet begge sprintrennene i starten av Touren, og har dermed allerede innkassert pengepremier.

Det samme har Emil Iversen, som vant den fjerde etappen i Oberstdorf. For seieren fikk han 26.000 kroner med seg i det han forlot Tour-sirkuset.

– Det holder vel akkurat til flybilletten hjem, sa Emil Iversen da han forlot stadion i Oberstdorf onsdag.

Hjemturen har kommentator Birger Løfaldli reagert på: - Norges holdning er ødeleggende for Tour de Ski.

75.000 kroner allerede

Premiesummen for hver etappeseier er 26.000 kroner. De har Iversen fått én av - og Klæbo fått tre av.

I tillegg har Klæbo fått 32.000 kroner for å ha ledet sammenlagt etter tre av etappene. Til sammen har han kjempet seg til over 110.000 kroner, og fortsatt gjenstår de aller største premiene.

Ingvild Flugstad Østberg leder kvinnenes tour. Prestasjonene hennes så langt har også vært innbringende.

Hun har vunnet to etapper og endt på andreplass én gang.

Dermed har hun tjent 86.700 kroner så langt i løpet av touren.

Her er pengepremiene for de ti beste sammenlagt:

1. plass: 477.000 kroner

2. plass: 347.000 kroner

3. plass: 239.000 kroner

4. plass: 191.000 kroner

5. plass: 148.000 kroner

6. plass: 108.000 kroner

7. plass: 78.000 kroner

8. plass: 61.000 kroner

9. plass: 52.000 kroner

10. plass: 43.000 kroner

Sprintrankingen:

1. plass: 52.000 kroner

2. plass: 26.000 kroner

3. plass: 17.300 kroner

Premiepenger per etappe:

1. plass: 26.000 kroner

2. plass: 17.300 kroner

3. plass: 8700 kroner

I tillegg får sammenlagtlederen etter hver etappe 8700 kroner.