Savnet Skofterud-markering på Idrettsgallaen: – Hun fortjente en sekvens

Saken oppdateres.

29. juli 2018 ble den mangeårige langrennsløperen Vibeke Skofterud funnet død. Ulykken skjedde da hun krasjet inn i en holme i skjærgården utenfor Arendal med en vannscooter.

Drøye fem måneder senere hadde idretts-Norge sin tradisjonsrike galla hvor Ingebrigtsen-familien og Marit Bjørgen håvet inn flere priser.

Men mens de aktive utøverne ble hyllet, var det ikke prioritert en markering for Skofterud lørdag. Blant dem som reagerte var VG-journalist Knut Espen Svegaarden.

«Beklager at jeg er kritisk midt i all jublingen: Vi kan ikke glemme en av de største MENNESKENE, Vibeke Skofterud. Vi kan bare ikke det. Hun fortjente en sekvens midt i showet, minst én. Hvem hadde regien her, NRK?», skrev Svegaarden på Twitter.

Han fikk stor støtte, blant annet av Eurosports Jonas Bergh-Johnsen. Skofterud jobbet sammen med Bergh-Johnsen som langrennsekspert under OL i Sør-Korea i 2018.

«Savnet Skofterud, jeg. Ellers prikkfrie priser.», skrev Johnsen på Twitter.

Torbjørn Sarre-Jensen, prosjektleder for Idrettsgallaen på NRK, sier i en SMS at det ble vurdert om Skofterud skulle få en egen markering, men at de landet på å ikke gjennomføre det.

– Vi kan forstå ønsket om å minnes Vibeke Skofterud, som uten tvil var en stor idrettsutøver da hun var aktiv. Det har vært diskutert og grundig vurdert, men vi besluttet likevel å ikke gjøre noe redaksjonelt på det, skriver Sarre-Jensen.

Døde idrettsutøvere har blitt hyllet under Idrettsgallaen tidligere. Svømmeren Alexander Dale Oen døde av hjertestans under en landslagssamling i USA i 2012. Under Idrettsgallen året etter ble han hedret med prisen som årets forbilde. Det var broren Robin Dale Oen som tok imot prisen som hans vegne.

Skofterud tok ett OL- og to VM-gull i stafett i sin karriere som langrennsløper. Hun vant også stayerkonkurransen Vasaloppet én gang. Hun har også vært et kjent fjes under Idrettsgallaen.