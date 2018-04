Se direkte: I dag er Northug tilbake på landslaget

Øksemann erkjenner straffskyld for drapsforsøk

Saken oppdateres.

Se sendingen i vinduet øverst i saken.

I dag blir det klart hvordan langrennslandslagene for 2018/19-sesongen ser ut. Det store samtaleemnet lenge har vært om Petter Northug er tilbake på landslaget. Alt tyder på at nettopp det blir presentert under seansen som starter klokken 14.

Det er fortsatt usikkert hvem som skal trene landslagene. Det eneste sikre kortet er sprinttrener for herrene, Arild Monsen.

Kvinnetrener Roar Hjelmesets kontrakt år ut 31. mai, og han har fortsatt ikke svart på om han vil fortsette eller ikke. Hans medtrener Sjur Ole Svarstad ga i forrige uke beskjed om at han gir seg.

– Det er veldig lite som er klart. Vi fikk vite i forrig euke at Sjur Ole sluttet, og det gir meg litt hodebry. Det er en krevende situasjon, men det er ikke veldig stressende så langt. Det er litt ekstra i år siden flere trenere slutter, sier Vidar Løfshus.

Det har blitt uttrykt misnøye med allroundsjef for herrene. På pressekonferansen gjorde Løfshus det klart at Hetland ikke fortsetter, men det er ikke klart hvem som overtar så langt. Hetland vil få en ny rolle i Skiforbundet, siden han fortsatt har et år igjen av kontrakten.

Blant andre Dagbladet og TV 2 har erfart at Northug blir en del av sprintlandslaget, sammen med blant andre Johannes Høsflot Klæbo. I dag blir det altså bekreftet.