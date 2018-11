Sesongen i fjor ble en fiasko: Stafetthelten fra Lahti-VM har funnet løsningen

«Superbussene» til 20 millioner er uegnet for Bergen og skal selges: - Ble for lange og slet dessuten i motbakker

Saken oppdateres.

VAL SENALES: 6. april i vår avsluttet Finn Hågen Krogh sesongen med en 188. plass i det norske mesterskapet på 10 kilometer klassisk. Hadde det ikke vært for at NM-distansen gikk på hjemmebane i Alta, ville han trolig aldri tatt på seg skiene denne dagen.

Sesongen var allerede over. Den hadde vært mislykket.

Finn Hågen Krogh Født: 6. september 1990 Fra: Alta Klubb: Tverrelvdalen IL Meritter: 2 VM-gull (lagsprint i Falun 2015 og stafett i Lahti i 2017), bronse på 30 kilometer i Lahti 2017, 8 seiere i verdenscupen, 1 NM-gull. Starter i verdenscupen: 134 (pallplasseringer 26)

Ett drøyt år tidligere hadde han blitt hele Norges store helt da han hadde gått Norge inn til gull på VM-stafetten i Lahti. I et lite kunstverk av en stafettetappe holdt han unna den russiske rivalen Sergej Ustjugov til tross for at han kunne høre pusten hans gjentatte ganger i løpet av den dramatiske sisteetappen.

Deretter kom OL-sesongen. 28-åringen fra Finnmark var blitt en av de beste løperne på verdens beste langrennslandslag. Han ønsket å bli enda bedre.

Han ble tatt ut på allroundlandslaget etter tre sesonger på sprintlandslaget. Han trappet opp treningsmengden og ble med på høydetrening.

– Det fungerte ikke for meg, slår han rolig fast.

Tar lærdom

Finn Hågen Krogh har lenge vært kjent for å være et stort talent, ikke minst i fri teknikk, og en som kunne prestere med relativt lite trening. Sesongen hvor han gikk praktetappen i VM bokførte han rundt 300 færre treningstimer enn Martin Johnsrud Sundby.

Da han trappet opp treningen fungerte det ikke. Det har i det minste gitt ham ny kunnskap.

– Det som skjedde forrige sesong gir meg en trygghet på at det er riktig for å meg å trene «lite».

Han har gått betydelig ned på treningsmengden foran kommende sesong. På vårparten, etter at han hadde tuslet inn til 188.-plassen, ble det fullstendig stillstand. Han brukte tiden på scooterkjøring og friluftsliv. Ikke trening.

– Antall treningstimer er helt klart mindre foran denne sesongen. Det har også sammenheng med at jeg tok det helt med ro på vårparten. Jeg har brukt den første perioden til å trene meg opp igjen. Uansett så har jeg aldri hatt så mye fokus på timetall og trening. Det viktigste har vært å gjennomføre gode treningsøkter som gjør meg bedre, sier finnmarkingen.

Ble brutalt straffet

Han vil ikke kalle seg selv for klassisk overtrent forrige sesong. Det ble bare litt for mye av flere ting. Litt for mange treningstimer, litt for mye høydetrening, litt for høy intensitet i øktene sammen med allroundlandslaget.

– Jeg var jo ikke nedkjørt og overtrent slik at jeg ikke kunne gå skirenn. Jeg så vel mer ut som lightversjonen av overtrent. Jeg følte meg brukbar, men det siste giret manglet. Du blir brutalt straffet i toppidretten når du ikke har det.

Høyde-skepsis

Finn Hågen Krogh er en av flere norske langrennsløpere som er skeptisk til det tradisjonelle norske høyderegimet. Et regime hvor det blir lagt inn to tre uker lange høydeopphold før sesongen ispedd høydeperioder underveis og inn mot mesterskap. Da han kom på allroundlandslaget foran forrige sesong fulgte han den klassiske høydetreningsmodellen.

Det ga åpenbart ikke resultater.

– Kanskje kroppen responderer bedre på trening enn på høyde.

Denne sesongen er han tilbake på sprintlandslaget. Der er det ikke snakk om mer enn en 14 dager lang periode med høydesamling i Val Senales.

Han er med på det. Men det holder også med det. Han var en av de norske løperne som hold seg frisk i den norditalienske dalen til tross for at han delte rom med Petter Northug. Northug ble som kjent magesyk og måtte til slutt avbryte oppholdet.