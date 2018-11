Sjefen imponert etter Johaugs comeback: – Hun er veldig lettet nå

Saken oppdateres.

BEITOSTØLEN: Fredag var hun suveren i åpningsrennet i klassisk stil på Beitostølen. Søndag slo hun Ingvild Flugstad Østberg med 26 sekunder på 10 kilometer fristil.

– Når du tenker på det Therese har vært gjennom, og måten hun har taklet det på, så er jeg veldig imponert. Hun har håndtert alt det som har skjedd rundt henne disse dagene på en veldig god måte. Og så har hun levert gode skirenn. Jeg tror hun er veldig lettet nå, sa landslagstrener Ole Morten Iversen i målområdet.

Må fordøye inntrykkene

Treneren hadde rett i den antagelsen, at Johaug var lettet. Hun hadde lenge vært nervøs for ståheien rundt comebacket, etter å ha sonet dopingdommen på 18 måneder.

– Det har vært veldig morsomt. Og det har vært godt. Samtidig er det mange inntrykk som jeg må bruke de neste dagene på å fordøye. Det er først når en får litt tid for seg selv at en skjønner hva en har gjort i helga, at en faktisk «har stått i» de to årene og klart å komme tilbake. At jeg kunne ha det samme nivået som sist jeg konkurrerte. Det er en vanvittig god bekreftelse for meg å se at alt strevet og treningstimene har gitt resultat, sa Johaug.

Hun synes den siste tiden har vært krevende.

– De siste dagene gikk jeg rundt og var spent, jeg ville bare ha det unnagjort. Det er godt å være ferdig.

Forberedt på reaksjoner

Det norske comebacket er over. Til helgen er comeback internasjonalt, når verdenscupen åpner i finske Kuusamo.

Johaug er forberedt på reaksjoner. Det var mange i Finland som var kritiske til Johaug da hun ble utestengt i 2016.

– Jeg har fått mye støtte fra (Krista) Pärmäkoski og (Kerttu) Niskanen i saken min. Jeg vet at det er folk der som er negative. Men det skal de få lov til å være. Det er ulike syn og det må vi respektere. Så skal jeg ta vare på mine folk og de rundt meg. Jeg er forberedt.

– Hvordan forbereder du deg på noe sånn?

– Jeg så at det var noen plakater for et par år siden. Men det er bare sånn det er. Jeg skal ha fokus på meg selv og sette på skylappene.

Frykter ikke nytt gult kort

Hun pådro seg gult kort i fredagens 10 kilometer klassisk etter to dobbelttak i stakefri sone. Skjer det samme i Finland blir hun diskvalifisert.

Men det er ikke noe hun frykter.

– Det er irriterende å ha med seg det gule kortet. Men det var helt rett. Jeg hadde ikke hodet med meg da jeg gikk i den sonen på første runde. De var mye annet som fløy rundt i topplokket. Hvis jeg får et gult kort til og blir disket, skal jeg leve med det. Jeg har jo vært ute i to år.

Johaug er tilbake som vinner. Nå venter verdenseliten. Det er nok en og annen som har fått litt å tenke på.