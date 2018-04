Sjur Røthe tok NM-gull etter pangavslutning

Slik reagerer svenskene på at Bjørgen legger opp

Sjur Røthe har hatt en skuffende sesong, og ble ikke med til OL i Sør-Korea. Da han var tilbake i Holmenkollen fikk vossingen en solid opptur med en fjerdeplass, og på NM del 2 i Alta fikk han nok en opptur.

På toppen av løypa lå han åtte sekunder bak ledende Pål Golberg, men Røthe hadde en rå avslutning, og gikk i mål ett sekund foran Golberg.

– Røthe sto i fare for å måtte legge opp på grunn av sykdom, og nå ser han ut til å bli norgesmester. Det er imponerende gjort etter de problemene han har hatt. Han har virkelig gjort jobben og gjør et kanonløp her i dag, sier Torgeir Bjørn i NRK-studio.

– Det er utrolig stort å bli norsk mester. Jeg er litt rørt og har drømt om dette lenge. At jeg blir det i dag er veldig stort. Jeg hadde eksepsjonelt gode ski, og helt vill gli i dag. Jeg er litt tom for ord nå, sa Røthe etter målgang.

Røthe har fått påvist en revmatisk sykdom som har satt han tilbake denne sesongen.

– Jeg prøver å ikke tenke så mye på det i hverdagen. Sykdommen får være som den er, så jobber jeg med den. Jeg har fått mye god hjelp fra støttepersonell i forbundet. Jeg har jobbet mye mental med meg selv, og har fått mye støtte, sa Røthe til NRK.

Dagens gull er Røthes første NM-seier. Fra før har han to sølv, og tre bronsemedaljer.

Golberg fikk sølv

Golberg tok sølvet og Martin Johnsrud Sundby tok bronsen. Johannes Høsflot Klæbo havnet på den sure fjerdeplassen. Simen Hegstad Krüger ble nummer fem.

Petter Northug gjorde en solid prestasjon på gårsdagens lagsprint, og vekslet foran Martin Johnsrud Sundby på nest siste etappe. På dagens øvelse valgte han blanke ski, og hang godt med i teten.

– Han er absolutt med i kampen om medaljene, dette her er helt klart en annen Petter Northug enn vi har sett tidligere, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland etter løpet.

– Vil ikke se på tv

Northug gikk litt før de aller største favorittene, og gikk i mål på en foreløpig annenplass, 1,2 sekunder bak Mathias Rundgrenn. Trønderen fikk nok en positiv opplevelse på slutten av sesongen.

– Det var artig å gå her. Det er fantastisk stemning. Det er en litt artig løype, som gjør at de som går på blanke ski har en stor fordel fra toppen og ned. Men jeg vil ikke se at jeg gikk i fiskebein oppover. Jeg tapte mye i stakesonen, og hadde ikke den vært hadde jeg kanskje ledet i mål, sa Northug til NRK etter løpet.

Northug ble til slutt nummer 11. 319 utøvere startet på NM-øvelsen.