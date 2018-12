Sjur Røthe tok sin første verdenscupseier på 1358 dager: – Helt utrolig deilig

Høyre-topp kraftig provosert over valgkampvideo fra Ap: - Trist

Saken oppdateres.

LILLEHAMMER/OSLO: Ikke siden 50-kilometer fristil fellesstart i Holmenkollen i sesongavslutningen i 2015, har Sjur Røthe vunnet en individuell seier i verdenscupen.

Men på lørdagens 15-kilometer friteknikk på Lillehammer, var det ingen som kunne hamle opp med vossingen. Didrik Tønseth var nærmest, men var seks sekunder for sen sammenlignet med Røthe.

– Han fremstår som en verdensklasse-løper denne sesongen, ropte NRK-ekspert Torgeir Bjørn da Røthe passerte målstreken etter 15 kilometer.

– Det var en stor dag

Da skulle fremdeles mange konkurrenter prøve seg på tiden 36,34. Ingen klarte det.

Hovedpersonen selv var lykkelig.

– Det er helt utrolig deilig. Jeg har hatt veldig lyst til å gå fort på ski. I dag så lykkes det veldig bra. Jeg treffer bra med åpningsfart, har kjempegode ski. Det var en stor dag, sier han til NRK.

Fikk OL ødelagt

Verdenscupseieren var en fin opptur for 30-åringen, som fikk fjorårets sesong. OL-sesongen ble ødelagt av sykdom. Rett før jul i fjor ble han diagnostisert med Bekhterevs sykdom, som medfører stivhet i rygg og bekkenet.

Derfor tror Røthe det blir rørende å stå på pallen etter seieren.

– Det blir følelsesladet. Jeg må prøve å ikke gråte for mye. Jeg har ikke fargede glass på brillene, så det blir vanskelig å skjule tårene, sier Røthe til NRK.

Glad på lagkompisens vegne

Denis Spitsov kapret tredjeplassen bak Tønseth, som trodde han skulle ta seieren.

– Jeg sovner litt midtveis. Åpningen var veldig gruppa, men så fikk jeg beskjed om at det gikk for sakte. Sjur var lur og snudde løpet der. Det kostet å ta ham igjen. Jeg hvilte for lenge, slo Didrik Tønseth fast.

Uten å være i nærheten av sur for det. For han unnet lagkompisen seieren.

– Enormt viktig

– Det er ingen jeg unner seieren mer enn ham. Han har slitt de siste årene, klarte knapt nok å stå opp under Tour de Ski i fjor, også står han her med seier, sier Tønseth til NRK.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum hadde naturligvis heller ikke vansker med å være glad for Røthe-seieren.

– I et lag er han enormt viktig. En lagbygger. Han kan sette seg ned og snakke med alle, sier Myhr Nossum til NRK.

Emil Iversen tok 7.-plassen, foran Simen Hegstad Krüger (8), Hans Christer Holund (9) og Martin Johnsrud Sundby (10). Johannes Høsflot Klæbo ble nummer 23.