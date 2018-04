Skarverennet er avlyst

Jeg prøver egentlig bare å overleve kjøreturen over Klett

Saken oppdateres.

Skarverennet, som skulle være Marit Bjørgens avskjedsrenn, er avlyst på grunn av dårlig vær, opplyser arrangøren.

«Værforholdene i fjellet og videre utover dagen er slik at det ikke er forsvarlig å igangsette Skarverennet. Dette medfører at alle avganger for Skarverennets tog er innstilt. Tog som allerede er på vei, returnerer til startsted», skriver arrangøren på sin hjemmeside.

I går sa arrangøren at rennet skulle gå som planlagt, og at vinden kunne gi rekordforhold:

Skarverennet skulle være Marit Bjørgen, som har lagt opp, sitt siste skirenn. Hun skulle stilt til start i eliteklassen i det 37 kilometer lange rennet fra Finse til Ustaoset. Andre eliteløpere som hadde planlagt å bryne seg på skidronninga var Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg og Ragnhild Haga.

Likevel kan Bjørgen bli å se i Skarverennet ved en senere anledning. Fredag kveld ble hun tildelt gratis deltakelse resten av livet og gratis overnatting for seg og familien i ti år, skriver NRK.

I herreklassen var blant annet Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug klare til start.

Therese Johaug har ferdigsonet sin dopingutestengelse på 18 måneder og skulle også etter planen delta i lørdagens turrenn i sponsorklassen. Nå må hun vente til neste sesong før hun skal gå et skirenn med startnummer på brystet.

«Årets comeback», skriver Johaug ironisk på sin Instagram-historie.

(©NTB)