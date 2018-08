Skiforbundet har snudd: Northug og Weng får beholde millionavtaler

Saken oppdateres.

Det var i hvert fall det langrennsledelsen sa tidligere i vår, da Petter Northug og Heidi Wengs etter hvert så omstridte avtaler med energidrikkprodusenten atter en gang ble diskutert.

– Rett og rimelig

Nå har vinden snudd.

– Det er rett og rimelig at utøvere får beholde sine avtaler som ikke er i strid med langrennslagets sponsorer og at Skiforbundet forholder seg til NIFs lover og norsk lovverk, sier Red Bulls kommunikasjonssjef Celine Marie Moe til VG.

I april uttalte markedssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, at ingen utøvere på landslaget kunne ha private avtaler med drikkeprodusenter fra og med 1. mai.

Ny konklusjon

Slik forklarer Bjervig hvordan regelverket blir nå:

– Vi har sammen med våre løpere hatt en gjennomgang av våre sponsoravtaler og gjort en vurdering av kategorien «drikkevarer» og underkategorier i denne kategorien. Konklusjonen av vurderingen er at underkategorien «energidrikker» er stengt i all offisiell setting i NSF-langrenn, men ikke i ren privat setting. Dette gjelder for alle utøvere i NSF-langrenn og er et eksempel på at vi ønsker gode løsninger både for hver enkelt utøver og landslaget som helhet, sier Bjervig til VG.

Petter Northugs manager, Are Sørum Langås, har ikke besvart våre hendvendelser.

Tidligere i dag ble det for øvrig klart at Northug er tilbake i trening igjen etter en tyngre periode.