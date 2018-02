Skilegendens råd er dramatisk, men kan redde Northugs karriere

Dette må skje for at Forfang skal være fornøyd med OL

PYEONGCHANG: For første gang siden OL i Torino i 2006 er verdenseliten samlet til et VM eller OL uten Petter Northug på plass. Det de fleste mente var et helt urealistisk scenario for noen måneder siden, er blitt en realitet. Nye navn tar oppmerksomheten og Northug vil neppe stjele overskriftene under OL, slik han gjorde i Tour de Ski.

Likevel er Northug fortsatt et samtaletema. I miljøet spekuleres det på hva han har gjort galt – og om han vil og ikke minst klarer å komme tilbake.

Den som kanskje har aller best forutsetninger for å sette seg inn i Northugs situasjon akkurat nå, er Per Elofsson. 40-åringen er i dag Eurosports langrennsekspert og har oppholdt seg i OL-byen siden søndag. Onsdag testet han konkurranseløypene i OL-anlegget og luftet sine tanker om det siste tiårets største langrennsstjerne.

Elofsson var ekstremtalentet som ble spådd en eventyrlig karriere. Han slo gjennom i verdenseliten kort tid etter at han nådde senioralder. Han vant verdenscupen både i 2001 og 2002 og reiste hjem med to gull fra VM i Lahti i 2001. Elofsson var kjent for å trene knallhardt.

Han dro til Salt Lake City-OL i 2002 som favoritt, men endte opp med å bli knust da han forsøkte å henge på dopede Johan Mühlegg på tremila. Selv om han fikk en gullmedalje i VM året etter, ser mange på OL-tremila som et vendepunkt i Elofssons karriere. Han la opp allerede i 2005.

For Northugs del er det blitt spekulert både på om han er overtrent og om han har trent for lite. Mitt inntrykk er at «feiltrening» kan være den riktige beskrivelsen. For tøff belastning i høyden, kanskje som en kompensasjon for at han ikke har gjort en god nok jobb i lavlandet, kan være det som for andre år på rad har felt ham.

Elofsson mener det er feil å mistenke Northug for å trene for lite. Han tror problemene nå har en sammenheng med at han kjørte for hardt opplegg før fjorårssesongen.

Northug-leiren har konkludert med at det var overtrening i forbindelse med det siste høydeoppholdet som ødela fjorårets VM-sesong. Elofsson mener Northugs kropp fortsatt ikke er restituert. I en slik situasjon går det greit å trene rolig, mens kroppen sier stopp når det nærmer seg konkurransefart.

- Det var slik jeg opplevde det. Det kom smygende. Kroppen fungerte iblant. Til slutt stengte kroppen av. Da gikk det utrolig tungt hele tiden. Jeg kan sette meg inn i hans situasjon, når alle har øynene på ham og han vet hva han er i stand til.

Elofsson sier rett ut at han mener Northug har begynt treningen for tidlig, og at kroppen aldri har fått tid til å hente seg inn igjen. Når en kropp som ikke er klar for å ta imot store anstrengelser blir belastet hardt, ender det opp i en ond spiral.

Den svenske legenden har ingen tro på at Northug mangler motivasjon for å legge ned jobben som skal til.

- Det er alt eller ingenting med ham. Han hadde ikke fortsatt med langrenn om han var umotivert. Derfor tror jeg at det handler om at han holdt på for mye. Kanskje har han kjent i et par år at den øvrige verdenseliten har nærmet seg, at han er blitt stresset av det, og da er det lett å gå over grensen.

Etter langvarige problemer ga Elofsson seg som skiløper bare 28 år gammel. Begrunnelsen var at kroppen ikke svarte på treningen han gjennomførte. Han ble forkjølet da han forsøkte å presse seg.

Elofsson ser at tiden nå er i ferd med å renne ut for Northug. Dersom den gamle svenske storløperen har rett, vil nye forsøk både i denne og neste sesong bare gjøre vondt verre. Elofsson tror Northug trenger et helt år bare på å få kroppen i stand til å takle de tøffe treningsdosene som er nødvendig.

- Jeg tror han må ha ett år hvor han ikke konkurrerer og presser kroppen. Han må sakte, men sikkert bygge seg opp. Når vi har sett samme tendens i to år, er det tydelig at kroppen ikke responderer på normalt vis, sier han.

Rådet fra Elofsson er dramatisk, men kanskje er det Northugs eneste mulighet til igjen å bli en del av verdenseliten. I så fall blir også neste års Seefeld-VM også uten Mosviks store sønn.

Er det medisinen som skal til, tåler vi godt å vente, selv om det å ta et helt år fri er problematisk på flere vis. Er for eksempel Northug som 33-åring våren 2019 i stand til å kappe inn forspranget til arvtageren fra Byåsen, eller har avstanden allerede blitt for stor?

For nå er det Johannes Høsflot Klæbo det handler om. Han går sin første OL-distanse søndag morgen, sannsynligvis med Northug som ivrig tilskuer hjemme i stua på Dalgård.