Tiril Eckhoff overrasket mot langrennsløperne: – Hun var helt rå i dag

De sporer opp tidligere sexpartnere: - Folk blir overrasket over at de kan ha gonoré i halsen

Saken oppdateres.

BEITOSTØLEN/OSLO: Det ble en positiv dag for skiskytter Tiril Eckhoff. 28-åringen overrasket mot langrennskonkurrentene og tok seg helt til sprintfinalen.

Der ble hun nummer fire. Maiken Caspersen Falla gikk til topps, foran det 19 år gamle stortalentet Kristine Stavås Skistad. Lotta Udnes Weng kom på tredjeplass.

– Jeg er litt overrasket over at det skulle gå så bra. Det hadde jeg ikke trodd. Jeg var livredd for ikke å komme videre fra prologen. Så da jeg så at jeg ble nummer to der, tenkte jeg «shit», sier hun til Aftenposten etter løpet.

Hun mener løpet viser at formen er god, men sier det er noe helt annet å gå med fire kilo på ryggen (gevær).

– Jeg tror nok jeg kommer til å satse mest på verdenscupen i skiskyting, sier hun på spørsmål om det kan dukke opp noen flere muligheter i langrennssprint.

Les også: Her setter Klæbo inn rykket som parkerte konkurrentene

Imponerte Falla

Skiskytteren viste lovende tegn også tidligere på dagen. Da ble hun nummer to i prologen, foran regjerende verdensmester Falla.

Hun lot seg imponere av Eckhoffs prestasjon.

– Tiril var helt rå i dag. Vi kan glede oss til å se henne på Sjusjøen neste helg, sa Falla til NRK.

– Bør hun legge fra seg børsa oftere? spurte Aftenpostens journalist.

– Nei, det er greit for meg at hun holder seg til skiskyting. Jeg trenger ikke konkurrent til, fleipet en lattermild Falla.

Kanalens ekspert, Torgeir Bjørn, var også begeistret av Eckhoffs fart.

– Det må sies å være ekstremt imponerende, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn etter Eckhoffs meget vellykkede prolog.

Weng ut i kvartfinalen

Før finalen mente han det ville være en «liten sensasjon» dersom Eckhoff gikk til topps.

Nevnte Skistad var den eneste som gjorde det bedre en Eckhoff i prologen.

Lotta Udnes Weng ble nummer tre, mens Kari Øyre Slind og Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok de to siste plassene.

Forrige sesongs verdenscupvinner, Heidi Weng, røk ut i kvartfinalen.