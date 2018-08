Skofteruds familie oppretter minnefond

Her hedrer skistjernene Skofterud på rørende vis

Mann pågrepet for voldtektsforsøk på Bakklandet

Angrer ikke på at han avviste Rosenborg

- Det at jeg blir kalt spion, er ren rasisme

Professor: – Vanskelig å straffe turgåere for å være dumme

FN-rapport viser at Nord-Korea ikke har avsluttet atomprogram

Trøndelag har attraksjoner som lover godt for årene som kommer

Ett år etter at kona reddet livet hans, deltar Hans-Jacob Rodø (62) i en ekstrem konkurranse

Emil Hegle Svendsen skal bli far

Millionsmell for Petter Northug-selskap – i sluttforhandlinger om ny TV-avtale

Bjørgens fravær har vært et tema. Slik svarer landslagstreneren.

Her hedrer skistjernene Skofterud på rørende vis

Ett år etter at kona reddet livet hans, deltar Hans-Jacob Rodø (62) i en ekstrem konkurranse

Saken oppdateres.

Familien til Vibeke Skofterud vil videreføre den tidligere langrennsløperens engasjement for fysisk og psykisk helse. Det skal de gjøre gjennom et minnefond.

Skofterud ble sist helg funnet død etter en vannscooterulykke i Arendal. Hun ble bare 38 år gammel.

I dødsannonsen, som sto i lokalavisen Smaalenenefredag, står det at «like kjært som blomster er en gave til Vibeke Westby Skofteruds minnefond».

– Det er et ønske fra familien om å videreføre noe i Vibekes ånd. De ønsker å videreføre noe av det hun sto for gjennom et minnefond som hovedsakelig skal oppmuntre innenfor fysisk og psykisk helse, sier familiens talsperson Pål Tømmerhoel til VG.

– Meningen er at minnefondet skal gi oppmerksomhet og økonomisk bistand til personer eller organisasjoner som gjør noe bra for andre, legger han til.

I sin aktive idrettskarriere var det ikke bare i skisporet Skofterud imponerte. Hun våget å være åpen om sine egne personlige problemer. Ærlig fortalte hun om spiseforstyrrelser og dårlig selvbilde. Hun var også åpen om sin seksuelle legning.

Skofterud begraves fra Eidsberg kirke torsdag.

(©NTB)