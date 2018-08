Skofteruds familie sendte ut hilsen: – Takk for støtten. Det varmer uendelig

Erna Solberg: Per Sandberg brøt reglene under Iran-ferie

Saken oppdateres.

Natt til søndag gikk Vibeke Skofterud bort. Nyheten har rystet Idretts-Norge. Mange har sendt ut kondolanser og hilsener til Skofteruds familie.

Nå takker Skofteruds familie for støtten i en pressemelding. Teksten - som ble sendt ut onsdag ettermiddag - er undertegnet Karsten (Skofteruds far), Kristin (mor), Tormod (bror) og Marit (Skofteruds kjæreste).

– Vi gjennomlever de vanskeligste og tyngste dagene en familie kan oppleve. Tapet av vår kjære Vibeke kan ikke beskrives med ord, og det er ubegripelig at vår datter, søster og kjæreste ikke skal finnes mer, heter det i meldingen.

– Vi søker trøst hos hverandre og i det faktum at Vibeke i løpet av sitt alt for korte liv, levde rikt og satte dype spor etter seg. Naturligvis i skiløypa, men ikke minst som menneske med et helt spesielt hjertelag. Det er rørende å se hva hun har betydd for så mange, og vi vil rette en stor takk for alle gode tanker og ord.

Videre skriver familien at de ikke vil gi noen ytterligere kommentarer eller intervjuer utover denne pressemeldingen. Familien takker for at ønsket om få være i fred har blitt respektert etter dødsfallet.

Pressemeldingen avsluttes slik:

– Tusen takk for all støtte. Det varmer uendelig i en svært vanskelig tid.