Trump: - Jeg er et veldig stabilt geni

I dag bør vi glede oss over tredjeplassen til en ukjent østerriker

Stumpa du røyken på nyttårsaften? Se her hva kroppen har klart

Skremmeskudd like før OL: – Ikke Norge som setter standarden lenger

Warholm med prisras under Idrettsgallaen

Drillo fikk hedersprisen under Idrettsgallaen

Skremmeskudd like før OL: – Ikke Norge som setter standarden lenger

Warholm med prisras under Idrettsgallaen

Drillo fikk hedersprisen under Idrettsgallaen

Saken oppdateres.

VAL DI FIEMME: Ingen trengte å være i tvil, de norske langrennsgutta var langt fra fornøyde med innsatsen på 15 km klassisk.

Syv utlendinger foran beste nordmann er sjelden kost på den distansen. Om en drøy måned er det OL i Sør-Korea.

– Vi fikk oss et skremmeskudd fra de andre konkurrentene. Det er en vekker. Da jeg var på felgen etter 10 km skulle jeg tro at flere var det, men de foran meg var bedre, sier Hans Christer Holund.

Martin Johnsrud Sundby sa til NRK at det var «skremmende ræva», før han ble så kald at han forsvant forbi de fleste av de andre mediene.

– Det er ikke bra nok, det er vi klare over. Jeg skulle gjerne hatt et svar å gi dere, men hvis du ser sesongen under ett har flere av oss trøblet, sier Didrik Tønseth.

– Det var rett og slett ikke bra nok, oppsummerer trener Tor Arne Hetland.

Må ta opp hansken

Han er imidlertid ikke bekymret for OL-formen.

– Det er på ingen måte grunn til bekymring. Sånn er idrett. Av og til er man i toppen, av og til lenger bak. Det gjør bare guttene enda mer sultne på å trylle frem den beste formen, sier Hetland.

Niklas Dyrhaug mener det norske laget må erkjenne at løperne fra de andre landene virkelig har slått på stortrommen i OL-forberedelsene.

– Som lag må vi ta opp hansken. Før om årene har vi herjet før mesterskapene, men fått tyn for at vi ikke har tatt gullene hjem. Nå er det ikke vi som setter standarden lenger. Kanskje gjør det oss ekstra skjerpet, sier han.

Holund med beroligende melding

Kvartetten Aleksej Poltoranin, Andrej Larkov, Alex Harvey og Dario Cologna var lørdag i en egen klasse. Hetland mener de er blant de heteste kandidatene sammen med de norske på femmila i OL.

I tillegg var Alexander Bolsjunov, Daniel Richardsson og Francesco De Fabiani foran beste nordmann.

Det var Holund på 8.-plass, før Tønseth, Dyrhaug og Sundby fulgte på rekke og rad etter Lyn-løperen.

– For min del så har det vært en bedre forsesong enn jeg har hatt noen gang. Med tanke på OL så ligger jeg perfekt an, sier Holund.

Dermed kommer han med en litt beroligende melding, på en ellers skuffende norsk dag.

Dessuten har Norge både Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger i bakhånd på hjemmebane, mens Petter Northug også gjerne vil melde seg på i OL-kampen.

PS: Cologna leder Tour de ski før den siste etappen. Poltoranin er 1.14 minutter bak, mens Sergej Ustjugov følger ytterligere syv sekunder bak.

Harvey er like i ryggen på russeren, mens også Bolsjunov er foran Sundby på syvendeplass. Nordmannen har 1.42 minutter opp til Cologna.

Holund på 8.-plass er halvminuttet bak lagkameraten.